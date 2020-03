Protagonistas de “Contagio” vuelven a sus papeles para hablar del COVID-19

Los protagonistas de “Contagio”, la película sobre un virus desconocido que se propaga por todo el mundo y pone en cuarentena a toda la población, han vuelto a sus papeles para dar una serie de consejos por la crisis de coronavirus, que ha disparado el interés por esa cinta.

Los intérpretes Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne y Jennifer Ehle, junto al director Steven Soderbergh, han colaborado con el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Columbia para elaborar unos vídeos en los que dan consejos sobre cómo protegerse ante el covid-19 y evitar nuevos contagios.

Las intervenciones de todos los protagonistas, que están subtituladas al español, han sido supervisadas por un equipo de científicos y tratan sobre temas como frenar la curva de contagios, el distanciamiento social, las vacunas y la necesidad de seguir información correcta aprobada por expertos ante la crisis.

“La pandemia del covid-19 no puede acabarse por una sola persona, organización o país. Todos tenemos que trabajar juntos y poner de nuestra parte con medidas necesarias de salud pública”, indicó la institución académica al presentar la iniciativa.

Los vídeos siguen la estética de la película, con las misma tipografía, y los protagonistas recuerdan su papel en la ficción.

“En la película interpreté a una epidemióloga que intenta detener la transmisión de un virus, para preparar el papel pasé tiempo con algunos de los mejores profesionales en salud pública del mundo y… ¿cuál fue una de las cosas más importantes que me enseñaron? Lávate las manos como si tu vida dependiera de ello”, dice Kate Winslet en su vídeo.

La película “Contagio” es, probablemente, la representación cinéfila más parecida a la situación de excepción -y perplejidad- que vive el mundo por el brote actual del coronavirus.

El filme narra el avance de un virus desconocido que comienza, precisamente, en China y se propaga a gran velocidad por todo el mundo dejando millones de víctimas mortales, infectados y a toda la economía mundial en colapso.

You’ve seen it everywhere, but there’s a reason. Contagion star Matt Damon explains why #SocialDistancing is the most critical thing you can do right now. Then head to https://t.co/sUXphD602y to find out more. #ControlTheContagion #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/3pHHbdfuOc

— ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020