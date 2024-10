Sean “Diddy” Combs enfrenta una nueva denuncia por agresión sexual, ahora por un menor

Combs fue arrestado el pasado 16 de septiembre y permanece en prisión sin derecho a fianza desde entonces. El juicio contra el rapero y productor se celebrará el 5 de mayo del 2025 en Nueva York y se espera que se extienda durante un mes, aunque la Fiscalía federal advirtió de que podría prolongarse porque podrían presentar más cargos contra el artista.

Todas las denuncias fueron presentadas de forma anónima por demandantes bajo los nombres genéricos de John Doe y Jane Doe en un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York.

Combs se encuentra actualmente bajo custodia federal mientras espera juicio en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración por crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El cantante se ha declarado inocente de todos los cargos.

Las acusaciones de las demandas incluyen diferentes delitos como violación, agresión sexual y drogar con bebidas a las víctimas. Al menos dos de las supuestas agresiones tuvieron lugar en las denominadas "Fiestas Blancas" que el popular músico celebró entre 1998 y 2006, informa la CNN.

Hasta el lunes 14 de octubre, cuando fueron presentadas las nuevas demandas, Combs ya enfrentaba múltiples denuncias civiles que lo acusaban de una variedad de delitos relacionados con una conducta sexual inapropiada y otras actividades ilegales.

Según una de estas denuncias que revela CNN, Combs presuntamente agredió a un joven de 16 años en una "fiesta blanca" en los Hamptons en 1998.

Estas últimas denuncias forman parte de la ola de demandas contra Combs presentadas por el abogado Tony Buzbee, con sede en Houston, y el letrado adjunto Andrew Van Arsdale, quienes con anterioridad confirmaron que representaban a al menos 120 presuntas víctimas del cantante, incluidos menores.

“El Sr. Combs y su equipo legal tienen plena confianza en los hechos, sus defensas legales y la integridad del proceso judicial”, dijeron los abogados del rapero a CNN en un comunicado. “En el tribunal, la verdad prevalecerá: que el Sr. Combs nunca ha agredido sexualmente a nadie, adulto o menor, hombre o mujer”.

La denuncia afirma que Combs “le ordenó a 'John Doe' que se bajara los pantalones y se exhibiera” y “le explicó que era un rito de iniciación y el camino para convertirse en una estrella, y también como una forma de demostrar su valía”.

El denunciante agregó que “finalmente reconoció que Combs lo agredió sexualmente a través de su poder e influencia sobre él porque sabía que John Doe quería convertirse en una estrella”.

