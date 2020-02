Qué dijo Shakira sobre la joven de Barranquilla que le enseñó a bailar para el Super Bowl

La artista colombiana Shakira deleitó a multitutes durante el show de medio tiempo del Super Bowl. (Foto Prensa Libre: AFP)

El domingo 2 de febrero, Los Kansas City Chiefs vencieron a San Francisco 49ers y ganaron el Super Bowl de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) que se celebró en el estadio Hard Rock de Miami, Florida, EE. UU.

Además de lo deportivo, también destacó la publicidad y el show de medio tiempo, un momento esperado por multitudes que protagonizó Shakira y Jennifer López.

La expectativa de ese espectáculo creció desde septiembre de 2019 cuando las artistas anunciaron su participación en el gran evento de la NFL.

Antes de su show, Shakira y Jennifer López trabajaron en el espectáculo que ofrecieron el domingo 3 y en el que millones de espectadores admiraron el talento que, por primera vez en la historia de ese deporte, estuvo protagonizado por dos latinas.

Convencida de ofrecer un espectáculo de primer nivel, Shakira se enfocó en destacar sus raíces y debido a ello, se apoyó en una joven de 18 años, a quien conoció durante los ensayos.

“¿Quieren conocer a la mujer que me enseñó a bailar champeta? Es esta nena de 18 años, que es mi profe, pero es una tremenda profe. 18 años, echada pa´lante. Mantiene a toda su familia. Bueno no sé si a toda pero sí a una buena parte. Trabaja, estudia, ahora va a aprender inglés y me ha enseñado muchas cosas. Barranquillera. Una alegría, una ética de trabajo brutal”, dijo Shakira en un video que publicó en sus redes sociales en el que sale acompañada de Liz Dany Campo Diaz, una chica que también sorprendió a la artista por su habilidad en el baile.

Les presento a Liz – una bailarina espectacular de Barranquilla. Descubrí a Liz bailando champeta – uno de los ritmos colombianos favoritos – en instagram y decidí invitarla a que formara parte de la coreografía del #HalfTimeShow! pic.twitter.com/hp9ZrVFwPl — Shakira (@shakira) February 2, 2020

Liz es una coreógrafa que ha trascendido debido a su talento, especialmente en la champeta, un fenómeno musical de los barrios Colombia que en la actualidad ha tomado auge.

“Solamente tiene 18 años, pero ella se encarga de su familia y es tan trabajadora que siempre nos transmite alegría. Estoy muy feliz de compartir el escenario con ella, con una Barranquillera, y de mostrar al mundo este ritmo de nuestra tierra a todo el mundo”, dijo Shakira en otro video que también publicó en sus redes sociales y en el que se observa a la artista colombiana, practicar la coreografía junto a su compatriota.

Solamente tiene 18 años pero ella se encarga de su familia y es tan trabajadora que siempre nos transmite alegría. Estoy muy feliz de compartir el escenario con ella, con una Barranquillera, y de mostrar al mundo este ritmo de nuestra tierra a todo el mundo. pic.twitter.com/XjiBMAQuuH — Shakira (@shakira) February 2, 2020

“Gracias Shakira. Muchísimas gracias. Esto va a estar latino”, fue el texto que Liz compartió como Historia en su cuenta de Instagram, publicación en la que agregó el mensaje de Shakira.

