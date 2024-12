¿Qué es el Apple Music Replay 2024, el resumen anual de música que se lanzó antes del Spotify Wrapped?

Aunque muchos esperan con ansias el lanzamiento de su Spotify Wrapped, Apple se adelantó a su competencia y sacó a la luz el Apple Music Replay 2024, su propio resumen de lo más escuchado durante el año.

De acuerdo con medios internacionales, este servicio ya se encuentra disponible en la plataforma. De esta manera, los usuarios pueden acceder a diversas novedades, como los cantantes más escuchados durante cada mes y otros datos.

Según Vandal Random, este resumen evoluciona de forma mensual, lo que permite que el recorrido musical continúe en tiempo real, a diferencia del Spotify Wrapped que únicamente se guarda para diciembre.

Al igual que el Spotify Wrapped, el Apple Music Replay se puede compartir en las distintas redes sociales.

El Apple Music Replay 2024 permite que el usuario acceda a una lista de las canciones, artistas y álbumes que definieron este año según sus preferencias musicales, de acuerdo con información de Apple Music Replay.

La plataforma puntualiza que este resumen musical es personalizado, lo que significa que este refleja a los gustos específicos de cada persona.

En cuanto a las preferencias musicales, USA Today menciona que los oyentes se decantaron este año por las princesas del pop y los temas disidentes, otorgando a Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar los primeros puestos de las listas. Por su parte, Taylor Swift obtuvo un puesto entre las cinco canciones más reproducidas con un tema de hace cinco años.

Según el sitio estadounidense, el usuario puede acceder a este resumen musical desde un iPhone con iOS 18.1 o posterior desde la aplicación de la plataforma por medio de las pestañas de Inicio, Nuevo y Buscar.

Si tiene algún inconveniente con el acceso a este resumen anual, puede consultar con los servicios de ayuda de dicha plataforma o con algún experto en tecnología de su confianza.

"Not Like Us" by @kendricklamar was the most-played track on Apple Music. What was yours? #AppleMusicReplay pic.twitter.com/2Q8brVH81e