¿Qué es el “Black Out Tuesday” y qué tiene que ver la industria latina de la música en la lucha contra el racismo en EE. UU.?

Yo Soy Dominicana y orgullosa de Serlo! Ya que mis padres son dominicanos. Pero Primero SOY NEGRA! Y Siempre defender a Mi Raza! A las injusticias! Siempre lo he hecho esto no es nuevo. siempre he hablado de la discriminación que he sufrido y sufrimos! Es muy fácil juzgar y criticar pero si usted no nació en este color de piel tal vez nunca entenderá lo que se siénte ser negro en este mundo! Cómo la gente mira a uno.. cómo te juzgan sin conocerte por el color de tu piel! Ya estamos hartos del racismo! De que piensen que somos menos que nadie! No tan solo en este País! Si no en el mundo entero!!!!!!!!!!! No estoy de acuerdo con lo que muchos están haciendo! utilizando violencia, rompiendo y acabando con nuestra comunidad sin embargo entiendo y reconozco que por años se han hecho marchas ,se ha protestado se han mandado cartas al gobierno , a el presidente y nada cambia! Nadie hace nada! todo lo que está pasando en estos momentos es porque el pueblo está adolorido! frustrado! De los abusos! De qué nos discriminen! nos maten! Y qué nadie haga nada! Que no les importan! El que yo sea latina no me hace menos negra! Y la discriminación no es solamente con los negros también pasa con los latinos! Es tan triste muchos gozan de nuestra música de nuestro arte de nuestras mujeres de nuestros hombres sin embargo en momentos como este veo a muchos callados! Este es el momento de hablar! De actuar! Unidos somos más Fuertes! El mundo nunca cambiará si tú no aportas! Si no ayudas! Ayúdame por favor! Habla! Protesta! Di halgo!!!! No es justo porfavor! Llegamos a este país como esclavos y es 2020 y todavía no hay igualdad de derechos para nosotros! #UnidosSomosMasFuertes ✊🏾✊🏾✊🏾