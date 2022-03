Qué es ser influencer (qué tiene que ver con el marketing y cuánto se puede ganar)

Si a una empresa le cuesta llegar eficazmente a su audiencia, o le interesa estar un paso por delante, recurrir a influencers como estrategia de marketing puede ser una buena idea. El marketing de influencers es una colaboración entre una empresa y alguien a quien su audiencia sigue en redes sociales y valora su opinión.

Estas “estrellas” de redes sociales son respetadas ante su audiencia porque han creado su propia marca por sí solas. Esta marca, que es su nombre propio o usuario, transmite autenticidad y confianza, con la que conectan y se identifican sus seguidores. Por eso, cuando promocionan otras marcas, lo normal es que sus seguidores confíen en sus recomendaciones.

Por otra parte, son personajes que también han hecho un esfuerzo por aprender y convertirse en expertos sobre un tema específico. Y eso es exactamente lo que provoca que sean más eficientes que la publicidad tradicional, como las vallas publicitarias o los anuncios en los medios de comunicación. Se han convertido en marcas independientes e identificables por sí mismas. Por eso, usan su condición para promocionar otras marcas afines a sus valores e imagen.

“Los influencers no necesariamente tienen que obedecer a los requerimientos mercadológicos o publicitarios de una marca, sino que adaptan las publicaciones a su contexto de vida. Por ejemplo, si una marca que vende producto para el cuidado de la piel ve a una influencer que siempre comparte su rutina de limpieza, le puede ofrecer su producto para que destaque las bondades de este. El vídeo podrá ser igual a los que ha hecho antes, pero ahora mostrando este producto”, explica Alejandra Azurdia, especialista en Marketing digital y con experiencia en medios digitales.

Cuántos seguidores debe tener para ser influencer

Los profesionales en marketing digital comentan que no existe un número de seguidores necesario para ser considerado influencer. Sin embargo, estos se pueden dividir en micro y macro, dependiendo de la cantidad de usuarios que consuman su contenido.

Quizá le interese | Este es el documental que muestra cómo se crea un “influencer”

“Los micro influencers no tienen gran cantidad de seguidores, pero sí son de calidad porque van en la línea de los mismos gustos e intereses. Por ejemplo, quizá de los mil quinientos, mil son fanáticos de la lectura. Entonces a una empresa relacionada a libros le podría interesar trabajar con él porque sabe que esta persona convive con su público objetivo. Por otro lado los macro influencers abordan temas más diversos”, comenta Tony Alonzo, licenciado en comunicación con experiencia en producción y conducción audiovisual, e influencer para varias marcas en Guatemala.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tony Alonzo (@soytonya)

Es importante que las empresas definan sus objetivos de marketing para saber a qué tipo de influencer acudir, ya que podrían acercarse a estos personajes para buscar que su producto se dé a conocer, para aumentar el número de seguidores o para que consuman su producto, entre otras opciones.

Creadores de contenido de calidad

Marcela Tánchez, nutricionista conocida en redes sociales como @Marcefitness y quien cuenta con 1.1 millones de seguidores en Instagram, se considera una creadora de contenido y no una influencer ya que para ella muchas personas pueden influir en nuestra vida y no es necesario encontrarlas en plataformas digitales. Sin embargo, un creador de contenido genera información de calidad que aporta a una comunidad específica en Internet.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NUTRICION & FITNESS (@marcefitness)

Para la profesional no importa el número de seguidores que se tenga, ya que, aunque se tengan miles podría no impactar en la vida de ninguno. Por ello enfatiza en que la calidad del contenido debe ser muy buena y bajo el objetivo de aportar conocimiento a sus seguidores. “Lo importante, desde mi experiencia, es crear un cambio positivo en quienes ven tus publicaciones. No importa si es de salud, nutrición, belleza, moda, etc. Si a tus cien seguidores les están dando algo positivo, entonces ya ganaste”, afirma.

En qué red social comenzar

El campo de las redes sociales es muy amplio, por lo que existe la pregunta de cuál es la ideal para comenzar. Los expertos resaltan que no existe una respuesta concreta ante la interrogante, ya que dependerá del objetivo que se desee, del contenido que publicará y de la comodidad que sienta en la plataforma digital.

“Si le gusta más leer y su contenido irá dirigido en ese interés, quizá la más indicada es Twitter. Pero si sus publicaciones serán más visuales, como fotografías, entonces recomiendo Instagram. No existe una respuesta certera porque además del objetivo que tenga debo establecer al público al que quiero llegar”, opina Tánchez.

Además, es vital que cuando ya se haya comenzado en una red social y se maneje bien, se migre a otras. “Hay que tener una narrativa transmedia y poder difundir el contenido en diferentes redes sociales. Este trabajo es como una tela de araña, en donde hay un punto céntrico, que es la persona, y diferentes puntos que unen la red, que son las diversas plataformas digitales. Entonces, la mejor estrategia es crear contenido diverso”, comenta Alonzo.

¿Cuánto gana un influencer?

Para muchas personas esta es una incógnita que llega a la mente cuando vemos que un influencer publica constantemente contenido de marcas grandes. Al igual que interrogantes anteriores, no existe una respuesta certera, porque dependerá del tipo de pago que reciban, ya que existe la opción de canje por productos, y de la cantidad de empresas que trabajen con ellos.

Un personaje de redes sociales debe tener su “media kit”, en el que desarrolla qué puede ofrecer a la empresa (tipos de publicaciones) y las características de su público (edad, género, ubicación y los horarios en los que están más conectados). Luego, presenta un tarifario de las publicaciones que puede hacer. La mayoría del precio se establece en dólares americanos, con una tasa de cambio establecida.

Lea más | Mujeres guatemaltecas que destacan en las redes sociales

Un influencer, que se dedique solo a esto y que trabaje con varias marcas (de 4 a 5) podría estar ganando aproximadamente 2500 dólares, ya que un paquete con cada empresa podría costar 500 dólares. Estos datos varían de cada persona y cada empresa, por lo que es un aproximado.

Consejos para ser influencer

Actualmente, la juventud considera ser influencer como una de sus metas de vida o el trabajo que visualizan realizar. Por ello, en carreras universitarias relacionadas a Comunicación y Medios Digitales, Marketing y Diseño Digital se enseñan estrategias o herramientas para ser y negociar con estos personajes de las redes sociales.

Por ello, los profesionales hacen algunas recomendaciones acerca de cómo crear contenido que impacte a su público:

Fijar un objetivo: No se puede publicar contenido sin tener una estrategia definida. Tener claros cuáles son sus objetivos y hacia dónde quiere llegar es fundamental. También es importante saber cuál es su estilo, qué tema se le da bien y qué quiere mostrar al mundo.

No se puede publicar contenido sin tener una estrategia definida. Tener claros cuáles son sus objetivos y hacia dónde quiere llegar es fundamental. También es importante saber cuál es su estilo, qué tema se le da bien y qué quiere mostrar al mundo. Ser auténtico: Es de suma importancia ser uno mismo, tener un estilo propio e intentar sacarle el máximo potencial posible. El ser auténtico ayudará a que las personas confíen en usted y que lo sientan real.

Es de suma importancia ser uno mismo, tener un estilo propio e intentar sacarle el máximo potencial posible. El ser auténtico ayudará a que las personas confíen en usted y que lo sientan real. Desarrollo profesional amplio: Ser influyente es consecuencia de las acciones que se hacen, no es una carrera por sí sola. Por ello, hay que tener un amplio desarrollo profesional que permita compartir sus conocimientos con su público.

Ser influyente es consecuencia de las acciones que se hacen, no es una carrera por sí sola. Por ello, hay que tener un amplio desarrollo profesional que permita compartir sus conocimientos con su público. Ser constante: Las redes sociales son un mundo que cambia constantemente, por lo que es vital ser constante en el contenido. No se puede dejar tanto tiempo entre una publicación y otra.

Las redes sociales son un mundo que cambia constantemente, por lo que es vital ser constante en el contenido. No se puede dejar tanto tiempo entre una publicación y otra. Calidad de contenido: Uno de los consejos más importantes es hacer contenido de calidad, que deje un cambio o experiencia positiva en la audiencia. “Hay que tener el objetivo de que con cada publicación que se haga se ayude a las personas. El hábito de servir es lo que caracteriza a un creador de contenido”, afirma Tánchez.

Uno de los consejos más importantes es hacer contenido de calidad, que deje un cambio o experiencia positiva en la audiencia. “Hay que tener el objetivo de que con cada publicación que se haga se ayude a las personas. El hábito de servir es lo que caracteriza a un creador de contenido”, afirma Tánchez. Conocer a su audiencia: Saber a quienes se les está hablando es vital para poder crear contenido que valga la pena. Conocer las características de la audiencia, sus gustos, para poder hacer publicaciones que les agraden. Esto se logra mediante la interacción.

Top 5 de influencers en Guatemala de Instagram

La página Star Ngagae hace una recopilación del top 1000 de las personas influyentes en Guatemala, mediante Instagram. Acá le presentamos los primeros 5, hasta el 17 de marzo del 2022.

1.Ricardo Arjona, con 4.5 millones de seguidores. Usuario: @ricardoarjona

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

2. Gaby Asturias, con 1.4 millones de seguidores. Usuario: @gaby_asturias

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaby Asturias (oficial) (@gaby_asturias)

3. Cynthia Arana, con 1.1 millones de seguidores. Usuario: @aranacynthia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cynthia Arana (@aranacynthia)

4. Sandy Méndez, con 780.7 mil seguidores. Usuario: @sandy_mendezgt

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandy Méndez (@sandy_mendezgt)

5. Marce Fitness, con 728.1 mil seguidores. Usuario: @marcefitness