Qué es un coágulo pulmonar, la afección que sufrió Ricardo Arjona tras la gira Blanco y Negro

“Me operan… dos cirugías… Me ponen tornillos y al tercer día me levanto y luego se me formó un coágulo pulmonar que casi me cuesta el numerito”, relató el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en un video publicado hace unos días a través de sus historias de Instagram.

Arjona sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de los desafíos de salud a los que se ha enfrentado en los últimos meses.

Recordemos que luego de haber concluido su gira Blanco y Negro en diciembre de 2023, el artista confesó, haber padecido de fuertes dolores de espalda que lo llevaron recibir seis infiltraciones de columna para continuar con las presentaciones.

Por medio de un audio que el artista tituló Teléfono Intervenido, Arjona hace un “resumen cronológico”, a la persona con quién habla sobre lo que vivió durante estos últimos meses luego de concluido el tour.

“La última noche paro todos los medicamentos, paro todo, hablo con el doctor, le digo 'me quiero operar' y me dice que no, prácticamente me desahució el doctor de por estos rumbos”, revela el artista.

Sin embargo, hace énfasis en que meses después, mientras vivía en Barcelona España fue intervenido quirúrgicamente.

¿Por qué operaron a Arjona?

Se desconoce cuál fue el motivo exacto por el que el Arjona fue intervenido, no obstante, el traumatólogo Oswaldo Archila menciona que generalmente una cirugía de columna se indica cuando hay una afección anatómica que provoca algún tipo de compresión y/o inestabilidad a la médula espinal. El traumatólogo recalca que este tipo de lesión puede ser secundaria a un accidente, proceso degenerativo, infeccioso, etcétera.

Además, Archila comenta que la cirugía se indica cuando ya se han agotado otros tratamientos. Además, menciona que la principal causa para colocar sistemas (tornillos) es para dar estabilidad a la columna y proteger las estructuras nerviosas.

¿Cuál fue la razón del coágulo que sufrió el artista?

La recuperación de Arjona no fue sencilla, ya que él mismo en el audio confiesa que sufrió un coágulo en el pulmón que según el traumatólogo Carlos Guzmán Curley, se da por una estasis venosa, una afección que consiste en la circulación lenta de la sangre en las venas, por lo general de las piernas.

Archila menciona que esta complicación generalmente se presenta en cirugías mayores en la que se suman factores como que el paciente esté acostado durante largos períodos, y la injuria propia de la cirugía, edad, enfermedades concomitantes, entre otras. Aunque la embolia pulmonar también puede ser por otras partículas, como partículas de grasa, médula ósea, aire, etcétera.

Guzmán resalta que generalmente el coágulo viaja por todo el sistema venoso hasta que se “traba” en el pulmón, esto ocasiona que se obstruya una porción pulmonar que no permite el intercambio de oxígeno hacia el cuerpo.

Dependiendo de la gravedad del caso y el tiempo entre los síntomas y el diagnóstico, la mortalidad de este tipo de afecciones puede ser desde el 1% en casos leves hasta el 50% en casos graves indica Archila.

El coágulo pulmonar fue causado por una estasis venosa, una complicación común tras cirugías mayores debido a la inmovilidad prolongada y otros factores. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El médico también hace énfasis en que tres de cada cien pacientes pueden quedar con secuelas posteriores, como dificultad para respirar que interfieran con sus actividades físicas o también pueden desarrollar hipertensión pulmonar.

Aunque la presencia de este tipo de coágulos es variable, Archila también menciona que entre cinco y hasta el 25% de pacientes intervenidos con cirugías mayores pueden presentar este tipo de afecciones.

¿Habrá un nuevo disco de Arjona?

"Estoy haciendo el mejor disco de mi vida y el más aburrido de todos porque no sé dónde va a poder sonar este disco”, confesó Arjona en otro fragmento del audio que el cantautor difundió en Instagram.

Además, mencionó que se encontraba produciendo más de 25 canciones, pero no brindó más detalles sobre si estas pertenecerán a un nuevo álbum.

"No sé qué voy a hacer, no tengo idea. Me está hablando todo el mundo para ver cuándo empiezo gira y les digo... espérame yo estoy aprendiendo a caminar otra vez”, concluye Arjona.