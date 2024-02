Qué hace de “X Mí (Vol.1)”, el disco de Gaby Moreno, un álbum exitoso en producción, composición e interpretación

El premio no ha sido únicamente motivo de celebración para la cantante y Guatemala, sino que también ha servido como una lección para la industria musical en el marco de los últimos diez años.

La investigación Inclusion in the Recording Studio? (¿Inclusión en el estudio de grabación?), publicado por la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California, reveló que de 800 canciones presentes en la lista Billboard Hot 100 entre 2012 y 2022, tan solo un 2.8% fueron producidas por mujeres, mientras que del total, solo 12.8% fueron escritas por ellas.

A ese panorama habría que añadirle otro dato significativo: Entre 2013 y 2023, solo un 13.9% de las nominaciones a los Grammys habrían incluido nombres de mujeres. Entre ese pequeño porcentaje destacó el de Gaby Moreno.

Durante más de una década, la artista guatemalteca ha desafiado las raquíticas cifras de visibilidad en una industria estadounidense: Además de haber ganado en 2013 como Mejor Artista Nueva en el Grammy Latino, en 2023 fue nominada en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por Alegoría, su séptimo disco de estudio.

No habría que olvidar el pasado 16 de noviembre del 2023 cuando la guatemalteca ganó el Grammy Latino como productora por su trabajo en el disco Vida, de la cantautora cubana Omara Portuondo.

“Siendo mujer estoy seguro que hacerse nombre de productora musical no ha sido fácil en una industria históricamente dominada por hombres“, señala Javier Valdeavellano, ingeniero de mezcla y productor musical guatemalteco residente en Estados Unidos quien ha trabajado con Moreno en el estudio de grabación.

Para la también cantautora guatemalteca Sofia Ortiz, que fue invitada por Gaby Moreno al V Festival Acústico en 2018 cuando tenía 22 años y tan solo una canción en plataformas, ser parte de la industria musical es algo parecido a entrar a un terreno inmenso donde las mujeres pueden sentirse solas. Dentro de ese panorama, Ortiz destaca la resistencia de Gaby Moreno estando incluso fuera de Guatemala.

“Productores hombres hay un sinfín. Creo que está mucho esta idea de que la mujer no se atreve (a producir) por el miedo de qué hacer frente a un mundo solo de productores“, comparte Ortiz, quien destaca X Mí (Vol.1) como un disco en el que a través de la producción, Gaby logra “hablar por ella misma”.

Un disco propio y para el mundo

En X Mí (Vol.1) Moreno reunió siete piezas a las cuales habría definido el año pasado como “una colección de canciones acústicas conmovedoras y ricas musicalmente, que han permanecido durante años en su corazón”. Las versiones fueron grabadas completamente con Moreno interpretando la guitarra dentro el estudio.

El resultado de la grabación y la producción es un paseo de 28 minutos donde la guatemalteca deambula por matices blues, rock n’ roll y folk, encontrando palabras con las que reflexiona sobre el tiempo, la violencia de género y la migración. En términos de Gaby Moreno, este disco ha sido el que más personal se ha sentido para ella.

Javier Valdeavellano apunta que su también colega destaca en la escena musical contemporánea por su habilidad a la hora de transmitir emociones genuinas en un panorama donde la tecnología ha simplificado la tarea de corregir y mejorar las voces en el estudio.

“Gaby no necesita más que una guitarra para transmitirte sentimientos enormes, no necesita otros instrumentos o efectos para esconder deficiencias. Su dinámica emocional, el control preciso en su vibrato, la precisión en su afinación, son cosas que no son tan comunes en los cantantes actuales”, explica Valdeavellano.

El respeto y la habilidad de Gaby para explorar y revitalizar su “composición y conocimiento de música folclórica” son reconocidos por sus colegas. Katy Palma, también cantante guatemalteca que ha participado en el Festival Acústico, destaca la capacidad de Moreno para mantenerse fiel a sus raíces mientras añade un toque contemporáneo a su música.

Este equilibrio entre lo tradicional y lo moderno se refleja en su último álbum, donde expande la imaginación musical sin perder su esencia, añade Ishto Juevez, compositor y cantante a quien Moreno produjo el EP La Fortuna y sus Lados B, publicado en 2016.

“Me encanta como ha decidido siempre avanzar hacia el sonido que le gusta. Algo me dice que X Mí (Vol.1) marca una siguiente etapa, libre y bien encaminada, donde ella hará “su” música, ampliando los horizontes técnicos y también creativos de lo que puede ser la expresión de quienes nacimos en este país”, expresa.

A decir del cantautor guatemalteco, a pesar de los desafíos en la industria musical guatemalteca, es importante reconocer el trabajo de Moreno quien ha abierto espacios (como sus festivales) para que artistas emergentes aprovechen nuevas oportunidades en el panorama internacional.