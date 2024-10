¿Qué hace Sandra Bullock para mantener una impresionante forma física a los 60 años?

Con 60 años, Sandra Bullock ha sido una referente en el mundo de la actuación y de la vida saludable. Además, pese a que en el 2022 confirmó su retiro temporal del cine, la actriz no ha bajado la guardia con el cuidado personal que ha tenido en su carrera.

Según contó en InStyle, su entrenamiento tiene diversas actividades al aire libre como correr y pasear en bicicleta cuando se encuentra en su residencia de Austin, Texas.

Correr le permitió, según confesó, fortalecer sus huesos y mejorar la capacidad cardiovascular, mientras que andar en bicicleta le ayuda a protegerse de enfermedades graves.

Además, ella es clienta del estudio de entrenamiento de Simone De La Rue, Body by Simone, que detalló que Sandra entrena 6 veces a la semana, dedica una hora diaria al cardio, pilates, yoga, baile e incorporando kickboxing y levantamiento de pesas.

La dieta y otros cuidados de Sandra Bullock

En una entrevista con Women Health, De La Rue reveló que la rutina incluye ejercicios como la postura “Superwoman”, que define los músculos de la espalda, hombros y pecho.

En su alimentación, Bullock sigue un plan en el que prioriza la moderación y la calidad de los alimentos; explicó que no se priva de comer la comida que más le gusta, sin embargo, cuida las porciones.

Por esto, es que tuvo que recurrir a servicios de entrega de alimentos que le proporcionen comidas sin azúcar, ni gluten; trae grandes cantidades como pavo de corral y pollo sin hormonas, no consume muchos carbohidratos y prefiriendo productos orgánicos y frescos.

Sandra confesó en "Eat This, not that" que tiene una afición por el té verde, de hecho, la prefiere antes que el café por los beneficios saludables que tiene.