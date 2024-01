Qué le dijo Selena Gómez al oído a Taylor Swift en los Globos de Oro y que causó reacciones en redes sociales

Esta acción no pasó desapercibida y en las redes sociales surgieron rumores respecto a lo que la cantante había revelado a sus amigas.

Una de las suposiciones más esparcida es la que aseguraba que Kylie Jenner le había prohibido a Gómez tomarse una foto con su pareja, Timothée Chalamet.

Infobae informó que la tensión en la que se ha envuelto Gómez y la más pequeña de la dinastía Kardashian-Jenner ha sido bien documentada, por lo que no fue difícil para muchos tomar como ciertas estas afirmaciones.

Lo anterior sumado a que supuestos expertos en lectura de labios aseguraron que Selena pronunció las palabras “Le he pedido una foto con él y ella ha dicho que no”, además de que Teller habría mencionado directamente a Chalamet.

Internautas accionaron en redes contra la socialité, culpándola de una actitud infantil cuando Timothée y Selena tienen una gran amistad gracias a su colaboración en la cinta de Woody Allen Un día lluvioso en Nueva York.

Ante el revuelo provocado, Selena Gómez decidió poner fin a los rumores y explicar lo que realmente conversó con Taylor y Keleigh aquella noche.

Selena aprovechó una publicación de E News en Instagram en la que se seguía cuestionando lo que había pasado en la gala de los Globos de Oro.

Luego, Gómez escribió un comentario en el que dejaba en claro que su conversación no tuvo nada que ver con Jenner o Chalamet, sino de unos amigos suyos que terminaron por “enredarse”.

“Noooooo le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se enrollaron. No es que eso sea asunto de nadie”, afirmó Gómez para según ella acallar los rumores de una vez por todas.

El comentario tuvo cientos de reacciones de internautas que defendieron a Gómez, reiterando que este tipo de rumores han sido la razón por la que la cantante ha optado en varias ocasiones cerrar sus redes sociales.

El pasado noviembre, Selena compartió un comunicado donde anunciaba que volvería a cerrar su Instagram; esto a partir de la serie de comentarios negativos que recibió tras compartir su opinión sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

“Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Estoy harta. No apoyo nada de lo que está pasando”, escribió entonces Selena. No obstante, la pausa no duró mucho tiempo, y ahora, Gómez se ha encargado de utilizar Instagram para compartir adelantos de su próximo álbum de estudio y sus experiencias en eventos públicos como los recientes Globos de Oro.