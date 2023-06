¿Qué se dijeron? Bad Bunny cuenta cómo fue su encuentro con Peso Pluma durante un festival de música

No cabe duda que Bad Bunny y Peso Pluma son, actualmente, los dos músicos más populares, tanto a nivel mediático como en cantidad de reproducciones en plataformas de música como Spotify.

Sin embargo, la relación entre ambos artistas ha estado rodeada por la polémica, debido a que en una presentación en vivo, Peso Pluma criticó al cantante puertorriqueño y aseguró que, gracias a los corridos tumbados, se destronó al cantante de trap en el puesto número uno del mundo.

Esto generó críticas hacia Peso Pluma, el cual tuvo que disculpares en redes sociales, y dijo que se dejó llevar por el momento y que “empleó mal” las palabras que usó.

Ahora, luego de que Bad Bunny diera una entrevista al medio The Rolling Stone recientemente, se conoció que hubo un encuentro en persona entre ambos artistas.

Según Bad Bunny, ocurrió en el mes de abril durante sus presentaciones en el popular festival de música Coachella, en donde se presentaron otros artistas de renombre internacional como Becky G, BLACKPINK, Justin Bieber, entre otros.

El cantante boricua Bad Bunny comienza a seguir al cantautor mexicano 'Peso Pluma' después del lanzamiento de su álbum 'GENESIS'

En dicho encuentro, Peso Pluma se habría disculpado con Bad Bunny por el comentario negativo que le hizo.

Bad Bunny asegura que, lejos de enojarse, aceptó las disculpas de Peso Pluma, y le dijo que no debía sentirse mal ya que “él también se dejaba llevar por el momento” cuando era más joven.

“Y yo le dije: ‘Chico, no te disculpes, yo estaba en tu posición siendo un chamaco, me emocionaba'”, dijo Bad Bunny en la entrevista con The Rolling Stone.