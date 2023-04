¿Qué ver en la TV? Estos son los estrenos que traen en mayo Netflix, Disney, HBO Max, Amazon Prime, Apple TV y Star Plus

Netflix

Series

2 de mayo: El sastre (temporada 1)

4 mayo: El aprendiz de sumo (temporada 1)

4 mayo: La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton (temporada 1). Es la precuela del universo de los Bridgerton.

10 mayo: Dance Brothers (temporada 1)

11 mayo: Ultraman (temporada 3)

12 mayo: El caballero negro (temporada 1)

18 mayo: Besos Kitty (temporada 1)

18 mayo: Yakitori: Soldados de la desdicha (temporada 1)

19 mayo: El silencio (temporada 1)

26 de mayo: Rabo de Peixe’ (temporada 1)

Películas

11 mayo: Royalteen: La princesa Margrethe

12 mayo: La madre

25 mayo: Fubar

26 mayo: Sangre y oro

26 mayo: Tin y Tina

Documentales y programas

2 mayo: La casa del amor – Reality

3 mayo: Jewish Matchmaking – Reality

9 mayo: Hannah Gadsby: Something Special

10 mayo: La reina Cleopatra (serie documental)

10 mayo: Desapariciones: Vivos o muertos (serie documental)

12 mayo: Queer Eye (temporada 7)

16 mayo: Anna Nicole Smith: Tú no me conoces (documental)

17 mayo: Rhythm + Flow: Francia (temporada 2)

17 mayo: Trabajar: Eso que hacemos todo el día (serie documental)

17 mayo: McGregor Forever (documental)

19 mayo: Sunset: La milla de oro (temporada 6)

23 mayo: Wanda Sykes: I´m an enterteiner (especial)

23 mayo: Gente sirena (serie documental)

23 mayo: Víctima/ Sospechosa (documental)

24 mayo: El ultimátum: Amor queer (reality)

Disney Plus

2 de mayo: Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank

3 mayo: Ed Sheeran: la suma de todo

4 mayo: Star War Visions

10 mayo: Not dead yet

12 mayo: Cráter

24 mayo: Chino americano, la serie

25 mayo: Las Kardashian (temporada 3)

31 mayo: Single Drunk Female

Películas

5 mayo: Disney entrelazados Live! (especial)

17 mayo: Ant-Man and de Wasp. Quintumania

19 mayo: White Men Can’t Jump (versión 2023)

26 mayo: Wild Life (documental)

HBO Max

Series

2 mayo: Los fontaneros de la Casa Blanca

4 mayo: The Other Two (temporada 3)

8 mayo: A ambos lados del abismo

5 mayo: Unicorn: Warriors Eternal

19 mayo: Spy/ Master

23 mayo: German Genius

26 mayo: No me gusta conducir

Películas

17 mayo: Angel City

21 mayo: Love to Love you, Donna Summer

Amazon Prime

4 mayo: Halloween Kills

5 mayo: Hasta la madre del Día de las Madres

5 mayo: Irati

15 mayo: Lewandoski: The Unknown

18 mayo: Devotion: una historia de héroes

26 mayo: The Gyphon

26 mayo: Paranoia Agent

26 mayo Twin Melody

Apple TV

Películas

12 mayo: La vida de Michael J. Fox

17 mayo: High Desert

22 mayo: Planeta prehistórico

Series

5 mayo: Silo (primera temporada)

5 mayo: Harriet La espía (segunda temporada)

12 mayo: Ciudad en llamas (primera temporada)

19 mayo: Pequeñas historias Zen (tercera temporada)

24 mayo: Platónico (primera temporada)

Star Plus

5 mayo: Confess, Fletch

12 mayo: Boogie

12 mayo: Brothers by blood

12 mayo F9 The Fast Saga

19 mayo: White Men Can’t Jump

26 mayo: Hellraiser

26 mayo: Kipchoge: The last milestone

26 mayo: Street Gang: How we got to Sesame Street