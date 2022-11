¿Quién era Aaron Carter? Nick Carter y Hilary Duff se despiden del actor y cantante tras su repentina muerte

Aunque Nick estaba enfocado en el género pop, Aaron se dedicó a destacar en el rap. En el año 2000 amplió su producción discográfica con Come and Get It, con el que se ligó a la música electrónica y al dance. Este álbum alcanzó la categoría de triple platino. En total produjo cuatro discos entre 1997 y 2018; 3 álbumes compilatorios y 2 EP.

Además de su carrera como músico, Arron también incursionó en el mundo de la actuación desde pequeño. Participó en diferentes programas juveniles estadounidenses como Lizzie McGuire; Sabrina, la bruja adolescente; y 7th Heaven; también en programas de tipo reality como Dancing With the Stars; protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada E! House of Carters, e incluso se prodigó en Broadway con Seussical the Musical.

Las carreras como actor y cantante de Aaron Carter se vieron empañadas por su vinculación con el consumo de drogas en varias etapas de su vida, lo que lo llevó a estar en diversos procesos de rehabilitación.

Luego de que se dio a conocer la repentina muerte de Aaron Carter varios famosos enviaron sus mensajes de despedida y apoyo a la familia. Entre ellos Melanie Martin, cantante y madre de su hijo; Nick Carter, hermano mayor de Aaron; y Hilary Duff, con quien tuvo una relación amorosa en el 200.

Melanie Martin, por medio de un comunicado publicado el pasado cinco de noviembre, pidió que se respetara la privacidad de la familia mientras aceptan la “pérdida de alguien a quien amamos mucho. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”. También enfatizó en que ama al actor y cantante y será “un viaje” criar a su hijo sin padre.

Nick Carter utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su hermano Aaron. Aunque últimamente no tenían una relación cercana, el integrante de los Backstreet Boys dijo que su corazón se rompió y que su amor nunca se desvaneció. Además, indicó que la culpa de la muerte de Aaron la tienen las adicciones y los problemas relacionados con la salud mental.

“Siempre me aferré a la esperanza de que, de alguna manera, algún día querría seguir un camino saludable y finalmente encontraría la ayuda que tanto necesitaba”, comienza el mensaje que está acompañado de una compilación de fotografías de ambos durante su niñez y adolescencia.

“A veces queremos culpar a alguien o a algo por una pérdida. Pero la verdad es que las adicciones y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te amo, Chizz, ahora tienes la oportunidad de tener finalmente algo de paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra… Dios, por favor cuida de mi hermanito”, agregó el cantante.

En el 2019 Nick Carter pidió una orden de restricción en contra de su hermano menor, alegando que amenazó con matar a su esposa embarazada y a su hijo. Por ello Aaron no podía acercarse a ninguno de los miembros de su familia.

Angel Carter, la hermana melliza de Aaron, también se expresó por la muerte del actor de 34 años. “Mi divertido y dulce Aaron, tengo tantos recuerdos de ti y de mí, y prometo valorarlos. Sé que ahora estás en paz. Te llevaré conmigo hasta el día en que muera y pueda volver a verte”, escribió en su cuenta de Instagram. La publicación la acompañó con varias fotografías en las que se ve a ambos de bebés.

Además de sus hermanos, Aaron Carter también recibió mensajes de despedida de Hilary Duff, con quien tuvo una relación amorosa cuando ambos tenían 13 años. Estuvieron juntos durante tres años, hasta que se dio un triángulo amoroso con Lindsay Lohan.

La protagonista de Lizzie McGuire lamentó que la vida para Aaron haya sido “tan difícil” y que haya tenido que “luchar frente a todo el mundo”. “Tenías un encanto que era absolutamente efervescente…, mi yo adolescente te amaba profundamente. Enviando amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo”, escribió.

Mientras que la banda New Kids on the Block publicó un comunicado en sus redes sociales para honrar al cantante. “Estamos conmocionados y tristes por el repentino fallecimiento de Aaron Carter. Enviando oraciones a la familia Carter. Descansa en paz, Aarón”, escribió la banda de los años 90’s.

We are shocked and saddened about the sudden passing of Aaron Carter. Sending prayers to the Carter family. Rest in peace, Aaron ❤️ pic.twitter.com/rDUcE4i8Iy

— New Kids on the Block (@NKOTB) November 5, 2022