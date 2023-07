Quién es Allan, el único personaje hombre de la película “Barbie” que no es un Ken

Para los asistentes, la aparición de un personaje en esta película no pasó desapercibido: el de Allan Sherwood, quien en la producción de Greta Gerwing se caracteriza por estar confundido al no entender por qué es el único Allan entre tantas Barbies y Kens.

Su personalidad, carisma y convicción ha hecho que se convierta uno de los personajes que más ha gustado y llamado la atención de los espectadores. Michael Cera, quien da vida a Allan, ha descrito a su personaje como “algo así como una figura marginada”.

Por qué solo hay un Allan en la película “Barbie”

Para entender por qué Allan es el único entre el mundo Barbie, hay que conocer la historia de su personaje. En la década de 1960 salió al mercado la muñeca Midge, como la mejor amiga de Barbie. Luego, en 1964, Mattel lanzó a Allan Sherwood como el mejor amigo de Ken.

Sin embargo, el personaje no tuvo el éxito que se esperaba y fue descontinuado del mercado en 1966. Mientras estuvo a la venta surgieron varias teorías acerca de su existencia. Una de ellas es que podría ser pareja sentimental de Ken, ya que la leyenda en la caja de Allan Sherwood decía “toda la ropa de Ken le queda”.

Luego, en 1991 Mattel presentó nuevamente a Sherwood pero ahora como “Alan”, sin una L, y como el esposo de Midge.

En el 2002, Midge regresó embarazada y una de las teorías que se lanzó fue que esta idea era para poner fin a los rumores de Allan y su supuesta relación con Ken, ya que el bebé sería de Sherwood.

Pero la idea no funcionó del todo y Allan no volvió a aparecer en el mercado. Incluso, cuando se lanzó el programa animado Barbie: life in the dreamhouse en el año 2010 Midge fue presentada como madre soltera.

Ahora, en la producción de Greta Gerwing el actor Michael Cera interpreta a Sherwood, quien se distingue de los Ken, no solo por su carácter y personalidad, sino porque es de los pocos que no desea ser como los demás y se siente cómodo por ser quien es.