El pasado martes 26 de marzo, la cantante colombiana Shakira, sorprendió a sus fanáticos con un concierto gratuito en Time Square, al cuál asistieron más de 40 mil personas.

Este concierto es parte de la promoción de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran publicado recientemente.

Pero, más allá de la presentación de la colombiana, algo que llamó la atención de sus fanáticos fue la presencia del inglés Lucien Laviscount.

Laviscount y Shakira fueron fotografiados saliendo del restaurante Carbone luego del concierto de la cantante.

Esta no es la primera vez que se les ve juntos, ya que Laviscount es el protagonista del videoclip Puntería, una canción que pertenece al nuevo disco de la cantante colombiana.

Shakira and actor Lucien Laviscount for her ‘Puntería’ music video with Cardi B – drops this Friday, March 22. pic.twitter.com/ayzBRN2bfV