Quién es Sheynnis Palacios, la nicaragüense que ganó Miss Universo 2023, y cómo fue su participación en el certamen de belleza

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, se coronó el 18 de noviembre como la mujer más bella del mundo en Miss Universo 2023 . En esta ocasión, el certamen de belleza se realizó en El Salvador, país que fue anfitrión del evento por segunda vez. Aunque la centroamericana se perfilaba como una de las favoritas, no se dejó de sorprender cuando le fue puesta la corona.

Sheynnis Palacios recibió la corona y la banda por parte de su antecesora, la estadounidense R’Bonney Gabriel. Mientras que la australiana Moraya Wilson quedó como segunda finalista y Miss Tailandia, Anntonia Porsild, como tercera.

Palacios, que dijo considerar la humildad y la gratitud por las pequeñas cosas como sus principales cualidades, venció entre 84 concursantes que durante una semana participaron en competencias preliminares en traje de baño, vestido de noche y tradicionales.

La representante de Nicaragua destacó en la pregunta final del jurado la importancia de la igualdad salarial para que las mujeres puedan “trabajar en cualquier área”.

Palacios, al despedirse de Nicaragua antes del concurso expresó un mensaje emotivo en que destacaba que era momento de ir a representar al país después de un arduo trabajo, además de citar a Rubé Darío, príncipe de las letras: “Si pequeña es la patria uno grande la sueña”.

Quién es Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios

Sheynnis Alondra Palacios Cornejo es originaria de Managua, Nicaragua, y tiene 23 años. Es modelo, tiene una licenciatura en comunicación por parte de la Universidad Centroamericana y forma parte del podcast “Entiende tu mente”, en donde habla acerca de la salud mental.

Esta temática es una de las más importantes para la nicaragüense, ya que ha confesado que sufre de depresión y tuvo episodios de ansiedad en años anteriores.

“Ahorita, en mi ámbito emocional me enfrento con bastante ansiedad. El reto más difícil es controlarla, sobre todo cuando identificas que vas a tener un ataque de ansiedad. Lo frustrante es que a pesar de que tenes las herramientas para controlarlas no podes. Ese es el reto que día a día me es complicado a superar”, relató Palacios en un vídeo para Miss Universo Nicaragua en octubre pasado.

La joven de 23 años se describe como alguien genuina, noble, comprensiva, apasionada, extrovertida, resiliente y empática. Palacios es hija de una madre soltera, quien tuvo que salir del país, por lo que se hizo cargo de su hermano pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe Nicaragua |🇳🇮 (@missuniversenicaragua)

Palacios tiene experiencia en certámenes de belleza ya que en el 2016 fue nombrada Miss Teen Nicaragua y en el 2020 fue coronada como Miss Mundo Nicaragua, para que luego participara en Miss Universo.

Sheynnis Palacios en Miss Universo 2023

El certamen de Miss Universo 2023 inició el 15 de noviembre, en un evento en que las más de 80 participantes desfilaron en traje de baño y en traje de gala. Con el primer vestuario, Palacios usó un traje de baño de dos piezas, color rosado pálido y con detalles en el pecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sheynnis Palacios (@sheynnispalacios_of)

Luego, para el traje de gala utilizó un vestido del diseñador Jared Bermúdez, con tonalidades plateadas y azules. Este iba acompañado con una capa color celeste, que resaltaban cómo la vestimenta detallaba su figura.

“El vestido de Sheynnis ha llevado el proceso más largo que he hecho. Una semana y media de planificación, una semana de montar y perfeccionar el molde de base, tres días trabajando un estereotipo, una semana confeccionando la base y casi 3 semanas pegando pedrería. Lleva alrededor de 100 mil piedras de cristal y pesa aproximadamente 7 libras”, detalló el diseñador en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Nicaragua (@missnicaraguaof)

Luego, el 16 de noviembre las participantes desfilaron en traje regional, que destaca la cultura de su país. Palacios inspiró su vestimenta en el zanate, una especie endémica de Centroamérica. En su vestido se detalló el plumaje negro de esta ave, con tonalidades violetas.

“Abriendo mis alas al viento soy el elegante y hermoso zanate de colores negro azabache, con tonos tornasoles y de hermoso canto. Soy la inspiración para crear esta hermosa pieza de tonos oscuros que representa la adversidad que con destellos iridicentes son la muestra de que siempre hay una luz al final del camino”, fue la descripción que la nueva Miss Universo dio en redes sociales acerca de este traje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Nicaragua (@missnicaraguaof)

En la noche de la gran gala en la que fue coronada Miss Universo 2023, en sus redes sociales expresó: “llegamos al día más esperado por mi niña interior y que ahora es un sueño acompañado por más de 6 millones de nicaragüenses. Esta noche se la dedico a mi niña interior y a cada una de las niñas que anhelan cumplir este sueño, ni el mismo cielo es límite, sueñen tan grande que la gente piense que es imposible de conseguir, porque es ahí cuando sabes que tus sueños y metas sobrepasarán barreras, y recuerda acompañarlos con determinación, perseverancia y pasión”.

Su comentario en Instagram en las primeras horas llevaba más de 75 mil me gusta.