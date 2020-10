Quiénes son las actrices mejor pagadas del 2020 y a cuánto ascienden sus fortunas

Foto: Composición Forbes

Sofia Vergara, de Modern Family, encabeza el nuevo ranking de las actrices mejor pagadas del mundo con US$ 43 millones. La veterana de Hollywood, Angelina Jolie, se ubica segunda con US$ 35 millones y le sigue la estrella de Red Notice, Gal Gadot, con US$ 31 millones.

Vale recordar que este fue un año atípico por la pandemia del Coronavirus, que hizo que la mayoría de los cines estadounidenses hayan estado a oscuras desde finales de marzo, llevando a los principales estudios a posponer los estrenos de gran presupuesto.

En total, las diez actrices mejor pagas recaudaron US$ 254 millones en los 12 meses previos a junio: un 20% menos que el año pasado. Solo Angelina Jolie y Emily Blunt (número 6 en la lista, con US$ 22,5 millones de dólares) obtuvieron la mayor parte de sus ganancias de la televisión y el streaming. Las que obtuvieron la mayor parte de su dinero con las películas tradicionales ganaron un total de US$ 58 millones este año, frente a los US$ 136,5 millones en 2019.

Si bien Hollywood puede estar acercándose a la equidad salarial de género, todavía queda mucho camino por recorrer. Los diez actores masculinos mejor pagados recaudaron 545,5 millones de dólares este año, casi el doble que sus compañeras.

1. Sofia Vergara: US$ 43 millones

Vergara terminó su participación en Modern Family, de ABC, y comenzó su mandato como jueza en America ‘s Got Talent. Completa esas ganancias con acuerdos de patrocinio y licencias, incluida una línea de jeans en Walmart y muebles en Rooms To Go.

2. Angelina Jolie: US$ 35,5 millones

Una de las pocas actrices en la lista que se embolsó casi todo su dinero de películas tradicionales. El cheque de pago más grande de Jolie proviene de su papel protagónico en The Eternals, la próxima película de Marvel que tiene un presupuesto de US$ 200 millones.

3. Gal Gadot: US$ 31,5 millones

Con Wonder Woman 1984 congelada, Gadot recurrió a Netflix y recaudó 20 millones de dólares por su papel en Red Notice . Es un precio elevado, dicen los conocedores.

4. Melissa McCarthy: US$ 25 millones

La actriz de comedia protagoniza dos películas en directo dirigidas por su esposo Ben Falcone, una en HBO Max y otra en Netflix, y presenta Little Big Shots deNBC .El año que viene: su papel de Úrsula en la versión de acción real de La Sirenita.

5. Meryl Streep: US$ 24 millones

La leyenda de la pantalla se unió al director Steven Soderbergh para la comedia Let Them All Talk , que se vendió a HBO Max por 33 millones de dólares. Recorte de Streep de la acción: al menos US$ 5 millones. El resto provino de The Prom y Little Women del año pasado.

6. Emily Blunt: US$ 22,5 millones

El primer A Quiet Place recaudó US$ 341 millones con un presupuesto de US$ 17 millones, y Blunt negoció un salario inicial de ocho cifras en la secuela, que saldrá el próximo año. Su papel en Jungle Cruise le hará ganar un cheque de siete cifras.

7. Nicole Kidman: US$ 22 millones

Kidman se unirá a Streep en The Prom de Ryan Murphy en Netflix, que le pagará un salario inicial de ocho cifras. Ganará alrededor de US$ 1 millón por episodio por su próxima miniserie en HBO, The Undoing.

8. Ellen Pompeo: US$ 19 millones

Después de una renegociación de contrato en 2017, Pompeo gana alrededor de US$ 550,000 por episodio por su papel protagónico en Grey’s Anatomy de ABC . Según los informes, agrega alrededor de US$ 6 millones al año de su participación en las ganancias de sindicación.

9. Elisabeth Moss: US$ 16 millones

Hulu le pagó US$ 1 millón por episodio para protagonizar la distópica película The Handmaid’s Tale. Compartió las ganancias de Invisible Man, un éxito sorpresa que costó solo US$ 7 millones y recaudó US$ 134.3 millones.

10. Viola Davis: US$15.5 millones

Davis aparece en la lista por primera vez gracias a cheques de siete cifras de sus papeles como Annalise Keating en How to Get Away with Murder y Ma Rainey en la adaptación cinematográfica de Netflix de la obra de August Wilson Black Bottom de Ma Rainey.

*En alianza con Forbes Colombia