Quienes son los integrantes de la dinastía Fernández, la familia de Vicente Fernández

“Doña Cuquita” nació el 23 de julio de 1946. A los 17 años comenzó a salir con Chente, luego de estar separados por un tiempo debido a que el cantante viajó a la Ciudad de México en busca de su sueño musical, se casaron en diciembre de 1963. Fruto de su relación tuvieron tres hijos: Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández. Además, adoptaron a Alejandra, quien es hija de la hermana de doña Cuquita.

Vicente Fernández Jr.

El hijo mayor del matrimonio Fernández Abarca nació en noviembre de 1962 en la Ciudad de México. Vicente trató se seguir los pasos artísticos de su padre, sin embargo, no tuvo tanto éxito. Actualmente tiene cuatro hijos: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda, producto de su primer matrimonio con la periodista Mara Patricia Castañeda.

En 1988 los Fernández recibieron un mensaje pidiendo una fortuna a cambio del bienestar de Vicente Jr. Este fue secuestrado por una banda criminal conocida como los “mochadedos”, quienes torturaban a sus víctimas cortando sus extremidades para presionar a los familiares con grandes cantidades de dinero. Estuvo privado de libertad por 121 días.

La familia Fernández pagó $3.2 millones de dólares por su rescate. Luego de 121 días el hijo mayor del Charro de Huentitán regresó a su hogar, sin embargo, perdió dos dedos.

Su matrimonio con Mara Patricia Castañeda terminó en 2015. Actualmente está comprometido con Mariana González y es abuelo de cuatro niños: Luca, Carlotta, Antonella y Emilio.

Gerardo Fernández

El segundo hijo de Vicente Fernández y doña Cuquita es el más reservado de la familia, ya que procura tener un perfil bajo en los medios de comunicación, sin embargo, ha sido imposible debido a sus supuestas conexiones con el narcotráfico, ya que habría sido amigo de Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Debido a que lleva una vida de empresario, se rumora que será quien heredará la fortuna del Charro de Huentitán. En 2011, intentó postular a una diputación de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, pero no obtuvo buenos resultados.

Tiene dos hijos: Gerardo y Alba.

Alejandro Fernández

Nació el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México. Actualmente es el músico más exitoso de la familia, después de Chente. Desde el inicio de su carrera recibió el apoyo de su padre, con quien interpretó en varias ocasiones y fue invitado especial en sus conciertos.

Amor de los dos fue el tema infaltable en el repertorio cuando interpretaban juntos. Incluso, fue la canción que Alejandro cantó en la despedida a Vicente, el pasado 12 de diciembre, en la Arena VFG, que hace parte del rancho del ídolo de música mexicana. Una de las interpretaciones en conjunto más memorables fue la del 2016, cuando cantaron Paloma querida para el álbum en vivo “Un azteca en el azteca” que fue grabado en su última presentación en el Estadio Azteca.

Alejandro Fernández es padre de Alejandro Jr., Camila y América, quienes fueron producto de su primer matrimonio con América Guinart. Cuando estuvo casado con la modelo Ximena Díaz tuvo a Emiliano y Valentina. Actualmente esta última convirtió al “Potrillo” en abuelo, con la llegada de su primogénita Cayetana.

Alejandro Jr., conocido como “Alex” decidió seguir los pasos de su padre y abuelo e interpretar música regional mexicana. En el 2018 Vicente Fernández lo apadrinó en su primer lanzamiento musical y en el 2019 lo acompañó en el estreno de su primer álbum de estudio Sigue la dinastía, con canciones seleccionadas por ambos.

“El Potrillo” ha seguido el ejemplo de su padre y así como Vicente lo hizo en su momento, lo ha invitado a Alex a compartir escenario con él. Actualmente es el invitado especial de su gira “Hecho en México”.

Camila también ha incursionado en la escena musical. En 2014 debutó junto a su padre en el escenario del MGM Gran Hotel & Casino de Las Vegas, donde interpretó el sencillo Hoy tengo ganas de ti. Luego regresó a la escena cuando colaboró en el tema El ciclo sin fin de El Rey León, que forma parte del álbum “We Love Disney”.

Alejandra Fernández

La única hija de la familia Fernández mantiene un perfil muy bajo. Es diseñadora gráfica y se dedica a la fabricación y diseño de bolsos.

Es la hija adoptiva de Vicente Fernández y doña María del Refugio. Realmente es hija de la hermana de doña Cuquita, pero se integró a la dinastía Fernández a los 40 días de nacida. “La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña. Jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, relató en su momento Chente, según el portal Infobae.

En 2014 Alejandra se casó con el pianista José Luis Altamirano, de quien se separó al poco tiempo.