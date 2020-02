¿Quiénes son los invitados sorpresa que estarán en el Super Bowl?

Bad Bunny y J Balvin ya han trabajado juntos antes. (Foto Archivo Prensa Libre: Jim Ruymen/UPI).

La sorpresa del medio tiempo en el Super Bowl fue confirmada por la revista Bilboard horas antes del encuentro que tendrá lugar entre el Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

Le puede interesar J-Lo y Shakira, una inyección latina en el Superbowl Redacción AFP 1 de febrero de 2020 a las 07:38h

J Balvin y Bad Bunny serán una de las sorpresas de este domingo. Ellos son los invitados de Jennifer López y a Shakira en el Hard Rock Stadium.

Según Billboard, Bad Bunny hará su aparición con I like it like that it junto a Shakira. Y pudiese cantar otros éxitos como Callaíta o Estamos bien.

JBalvin hará lo suyo con Qué calor y Mi gente, pero acompañado de López.

Bad Bunny será el primer exponente urbano puertorriqueño que cantará en un Super Tazón.

Ya en la conferencia de prensa las dos invitadas habían comentado que buscarían enaltecer al pueblo latino.

Otra de las sorpresas será Emma, la hija de Jennifer López quien subirá al escenario junto a su madre y parece ser que Vicky Losh, una hondureña de 15 años, también participará esta tarde.

El himno nacional lo cantará Demi Lovato.

Bad Bunny y J Balvin ya han hecho varias colaboraciones, aquí un video de una sus canciones en conjunto.

