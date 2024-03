El próximo domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles, California, se llevará acabo la edición 96 de los Premios Oscar organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una velada donde se destacará a las mejores películas del 2023 en 23 categorías.

Una de esas categorías es la de Mejor Actor, que este año tiene a cinco nominados, de los cuales cuatro son estadounidenses y uno es irlandés. Entre ellos:

Bradley Cooper

Nació el 5 de enero de 1975 en Filadelfia, Pensilvania, es un actor, director y productor estadounidense. Su carrera en el entretenimiento comenzó a finales de la década de 1990 debutando en la televisión con la serie Sex and the City pero fue su trabajo en el cine lo que realmente lo destacó cuando en 2009 participo en la cinta The Hangover.

Cooper ha recibido múltiples nominaciones a los Premios de la Academia. Entre sus películas más destacadas se encuentran Silver Linings Playbook, por la que recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor; American Sniper, que también le valió una nominación al Oscar; y A Star is Born, donde no solo actuó, sino que también dirigió y produjo la película, recibiendo aclamación crítica y varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película.

En esta ocasión se encuentra nominado a esta categoría por su actuación en la película Maestro. Esta cinta es una historia de amor de la vida real que se centra en la relación entre Leonard Bernstein y su esposa, Felicia Montealegre. Un vínculo apasionado, desgarrador y tormentoso. La pareja se casó en 1951 y se separaron hasta la muerte de Felicia en 1976. Sin embargo, Bernstein guardaba varios secretos entre ellos que le gustaban los hombres y su esposa lo sabía, pero el amor que se sentían mutuamente hizo que permanecieran juntos, en sí, una relación de amor más allá de lo físico.

La participación de Bradley Cooper en la cinta 'Maestro' le permite competir por el galardón a Mejor Actor en la 96 edición de Los Oscar. (Foto Prensa Libre: Netflix)

Cillian Murphy

Nació el 25 de mayo de 1976 en Douglas, Cork, Irlanda, es un actor de cine y teatro reconocido por participar en proyectos como 28 Days Later, Peaky Blinders y recientemente la varias veces nominada Oppenheimer.

Es particularmente conocido por su colaboración con el director Christopher Nolan, apareciendo en varias de sus películas, incluyendo Inception y la trilogía de The Dark Knight, con su interpretación del villano Scarecrow

Cillian Murphy es conocido no solo por su intensidad en pantalla, sino también por su enfoque meticuloso y su dedicación a cada papel, eligiendo proyectos que lo desafían y le permiten explorar la complejidad humana.

En esta ocasión Murphy se encuentra nominado a los premios Óscar por la película de Oppenheimer. Basada en el libro de Kai Bird y Martin Sherwin, esta cinta es un thriller biológico sobre J. Robert Oppenheimer, el físico que ayudó a crear las primeras armas nucleares de la humanidad.

El filme trata de hacer justicia a la inmensa inteligencia y los conflictos morales del físico que entraron en juego al momento de liderar el Proyecto Manhattan y, años después, a la política nuclear post Segunda Guerra Mundial.

Cillian Murphy se encuentra nominado en la categoría de Mejor Actor por su participación en la cinta Oppenheimer. (Foto Prensa Libre: AFP)

Nació el 28 de noviembre de 1969 en Filadelfia, Pensilvania, es un actor, dramaturgo y director estadounidense que ha participado en producciones de Broadway como Passing Strange y The Scottsboro Boys, siendo nominado a varios premios por su trabajo.

En el cine, Domingo ha demostrado ser igualmente talentoso, apareciendo en películas como Selma y If Beale Street Could Talk una adaptación cinematográfica de la novela de James Baldwin.

También ha participado en Ma Rainey's Black Bottom, donde compartió pantalla con Viola Davis y Chadwick Boseman.

Para estos premios, Colman Domingo se encuentra nominado por la producción de Rustin . La cinta cuenta la historia de un hombre clave en la historia de los Estados Unidos pero que, por muchos años, su aporte fue invisibilizado e ignorado.

Rustin, un afroamericano que fue figura en el movimiento de derechos civiles y uno de los organizadores de la Marcha sobre Washington en 1963, marcha en la que Martin Luther King pronunciara su famoso discurso Tengo un sueño.

Este activista, abiertamente gay, fue insultado, golpeado y arrestado, pero no por ello se le imposibilitó de ser el verdadero arquitecto de la marcha, de la que se cree, llegaron a participar un cuarto de millón de personas.

Colman Domingo se encuentra nominado a los Premios Óscar como Mejor Actor por su participación en le película Rustin (Foto Prensa Libre: Netflix)

Jeffrey Wright

Nació el 7 de diciembre de 1965 en Washington D.C. Estados Unidos, es un actor conocido por su versatilidad y dedicación, construyendo una carrera en teatro, cine y televisión.

Wright comenzó su carrera en el teatro. Su interpretación en la obra Angels in America de Tony Kushner, donde interpretó a Belize, un enfermero ex drag queen y activista por los derechos de personas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), le valió un premio Tony en 1994 por Mejor Actor de Reparto en una Obra de Teatro.

En el cine, Wright ha participado en una amplia gama de proyectos. Uno de sus papeles más notables es como el pintor Jean-Michel Basquiat en Basquiat, dirigida por Julian Schnabel.

Wright también es conocido por su trabajo en la franquicia de James Bond, donde interpreta a Felix Leiter, amigo y aliado de Bond. Además, ha tenido roles en películas como Syriana, The Hunger Games y Westworld.

Actualmente se encuentra nominado como mejor actor por la película American Fiction, una película basada en la novela Erasure de Percival Everett. El filme trata de un profesor y escritor afroamericano llamado Thelonious “Monk” Ellison, quien vive un drama familiar que funciona como sátira.

El profesor está frustrado por sus estudiantes, la mayoría de los cuales son blancos y que se ofenden demasiado fácil por los textos cargados de racismo que se les enseña. Estando en Boston, para asistir a un festival del libro, Monk descubre que sus lecturas tienen poca asistencia, pero otra escritora con un catálogo lleno de estereotipos logra llenar toda sala en donde se presente.

La película describe la excéntrica y disfuncional familia de Monk y, la frustración ante la hipocresía de la industria editorial que vende el dolor de los afroamericnos a los blancos y minimiza a los autores en cajas cada vez más pequeñas.

Jeffrey Wright participa junto a otros cuatro actores en la categoría de Mejor Actor en la 96 edición de los Premios Oscar. (Foto Prensa Libre: Toronto International Film Festival)

Paul Giamatti

Nació el 6 de junio de 1967 en New Haven, Connecticut. Es un actor estadounidense conocido por su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde cómicos hasta dramáticos.

Giamatti comenzó su carrera con roles en producciones teatrales y apariciones en televisión antes de hacer su debut en el cine a mediados de la década de 1990.

Se destacó por primera vez en roles secundarios en películas como Private Parts y Saving Private Ryan, pero fue su papel en American Splendor lo que catapultó al actor a la fama internacional. En esta película, Giamatti interpretó al irascible autor de cómics Harvey Pekar, ganando elogios por su actuación auténtica y matizada.

El éxito continuó con Sideways, una comedia dramática dirigida por Alexander Payne, donde el actor interpretó a un deprimido escritor y aficionado al vino. Aunque sorprendentemente no recibió una nominación al Oscar por este papel, su actuación fue universalmente elogiada.

Ha aparecido en una variedad de películas como Cinderella Man, por la que recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, The Illusionist , y Barney's Version, por la que ganó un Globo de Oro.

En esta ocasión participa en la categoría de Mejor Actor por la película Los que se Quedan, cinta en dónde interpreta a Paul Hunham un profesor, por momentos enojado y frustrado, pertenece a una institución educativa llena de prestigio en los Estados Unidos.

Se ve obligado a pasa las vacaciones de Navidad en el centro educativo para velar por los estudiantes que no tienen a dónde ir. Esta convivencia lo forzará a formar un increíble vínculo con uno de los estudiantes, un problemático pero inteligente chico, con el que recorrerá los propios traumas del pasado.