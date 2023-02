“Quise lanzar una canción antes de irme a Viña del Mar”: Zelaya promociona tema y viaja al Festival Internacional de la Canción de la ciudad chilena

Zelaya es la cantante que representará a Guatemala en la competencia Internacional de Viña del Mar de este año. Además, es la segunda guatemalteca que cantará en el famoso escenario de la Quinta Vergara. El primero fue Ricardo Arjona quién lo hizo en la década de 1990.

El viernes 10 de febrero, la artista nacional lanzó Enamorados, un sencillo que incluirá en Laberintos, su nuevo álbum de estudio cuyo lanzamiento está previsto en los próximos meses.

“Quise lanzar una canción antes de irme a Viña del Mar, pues sé que es un gran momento para mi carrera como artista, y quería que todo el público nuevo que me conozca y me escuche por primera vez, pueda encontrar material nuevo. Esta y la canción con la que estaré participando en Viña del Mar, forman parte de este nuevo álbum que me representa como artista y compositora”, dijo Zelaya.

De acuerdo con la cantante guatemalteca, Enamorados es una canción que nació relativamente rápido, debido a que se enfocó en recordar cómo fue cuando se enamoró por primera vez y enseguida surgió la letra y melodía.

“Nunca me voy a cansar de escribir sobre cosas reales, sobre mi historia y sobre lo que soy… Enamorados es parte de mí, de cómo fue mi experiencia la primera vez que me enamoré, y cómo, aunque pasen los años, puedo decir que vivo la vida locamente enamorada”, agregó Zelaya.

Enamorados cuenta con un lyric video creado por Zelaya y que está disponible en YouTube. Además, la canción ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

“Cuando estás enamorado todo se ve lleno de color, de luz, y justamente quisimos hacer un visual que te hiciera sentir eso… Encontramos un jardín donde jugaba de niña, decoramos un árbol con fotos y papel de china, y fue así como creamos el set que hoy le da vida a esta canción”, dijo Zelaya.

Enamorados se incluirá en Laberintos, álbum en el que trabaja Zelaya en la actualidad en Miami junto a Luis Salazar, productor reconocido por su trabajo con artistas como Morat, Carlos Vives, Chayanne, y Sebastián Yatra, entre otros.

Zelaya en Viña del Mar

El Festival Internacional de Viña del Mar se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero de 2023, en la ciudad de Viña del Mar, Chile y la artista guatemalteca Zelaya competirá con la canción Como pueda.

La artista guatemalteca viajará a Chile el domingo 12 de febrero y aspira ganar la Gaviota de Plata, el máximo galardón que se entrega a la mejor canción del certamen.

Zelaya participará en la competencia internacional, en donde artistas y compositores reconocidos en la industria, junto con un panel de jueces elegidos por la producción, calificarán su actuación. “Tendré la oportunidad de cantar dos días y de los seis participantes el jurado elegirá a tres para cantar en el penúltimo día y luego, el ganador cantará en la final y cierre del festival y recibirá la Gaviota de Plata, algo que sin duda sería un honor obtener”, comentó Zelaya.

