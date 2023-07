Raiza Revelles: “Mientras uno siga con vida, siempre vale la pena empujar los sueños que uno tiene hasta hacerlos realidad”

Revelles, quien estuvo el pasado 8 de julio en la XX edición de la Feria Internacional de Libro en Guatemala para presentar su más reciente publicación “El Reflejo de la Bruja” y firmar autógrafos, también brindó una entrevista a Prensa Libre donde conversó sobre su fascinación por el terror, sus inicios en el campo literario y la relación entre el mundo de la escritura con el de la creación de contenido, con todo lo bueno y malo que eso conlleva.

¿Cómo inició tu fascinación por el género del terror?

Lo paranormal a mí siempre me ha gustado, era un punto de encuentro con mi familia porque siempre nos encantaba que, en los momentos en que había tormenta o se iba la luz, contábamos historias de miedo.

Con mi prima, que nos iba a visitar a mi hermana y a mí, siempre buscábamos en YouTube videos de terror, así que lo paranormal siempre lo asociaba a un momento de convivencia con mi familia.

¿Cuál fue el primer paso que diste para empezar con tu canal de Youtube?

En una ocasión decidí hacer el experimento de comprar por internet una muñeca que estaban vendiendo como si fuera una muñeca poseída. Me animé a hacer eso y a la gente le encantó y pues desde ahí seguí haciendo muchos vídeos de terror.

Creo que lo que me preocupaba y lo que me aconsejaban era de que no compartiera ese tipo de contenido porque “no va a ser comercial” o porque a la gente no le va a gustar, pero afortunadamente no pasó, fue incluso al revés, la gente fue muy cálida y amable conmigo.

¿Cómo empezó tu camino en la literatura?

A mí siempre me ha gustado escribir. Lo que yo hacía era escribirle historias cortas a mi hermana para que ella las leyera.

Siempre me ha gustado leer también. Al principio leía más que nada porque mi mamá me decía que a ella le gustaría que yo fuera lectora y pues yo lo hacía más que nada para darle gusto a ella.

Pero después me fui dando cuenta que ya lo hacía por gusto. Yo en algún punto cuando me preguntaron en la escuela de cuál sería mi versión ideal de mi vida, siempre dije que sería siendo una escritora.

La autora que más leo se llama Cassandra Clare, escribe libros de fantasía urbana. Ella tiene una gran influencia en mí al momento de escribir. En particular, para el libro “El Chico de la Piel de Cerdo”, me influencié mucho en Edogawa Rampo, un escritor japonés que hace historias cortas de miedo.

¿Cómo es esa relación entre el mundo de la literatura con el de la creación de contenido digital? ¿Cómo se complementan?

Yo lo que le digo siempre a la gente que me sigue es que yo me considero una storyteller, una persona que le gusta contar historias.

Todo mi contenido, tanto literario como en Youtube es así. Por ejemplo, a lo mejor voy a investigar un lugar paranormal, pero voy formulando el video de una manera que no nada más esté escenas al azar, sino que sea como una línea de historia, donde está el inicio, el nudo y desenlace.

A veces es un poco complicado porque escribir y hacer videos lo hago todo el tiempo, y casi al mismo tiempo. A veces termino un video o la planeación de este y termino muy cansada y ya no quiero escribir o, al revés, estoy escribiendo mucho y me quedo sin energía para pensar en el canal.

Siento que es porque no hay este punto en donde deje de estar pidiéndole a mi cerebro que saque ideas, pero fuera de eso la verdad es que lo disfruto bastante.

¿Cómo fue la experiencia de publicar tu primer libro teniendo en cuenta tu canal de Youtube y que eso iba a permitir que mucha más gente conociera tu obra?

Estoy agradecida con esa experiencia en el sentido de que me dio el empujón para sacar más novelas, me hubiera gustado tener más confianza y apostar más por una idea propia, porque siento que ese primer libro era un poco más lo que la persona con la que estaba escribiendo quería, ya que fue una colaboración.

Las críticas si duelen mucho, pero es inevitable si uno está en internet. Lo que sea que uno suba, incluso si es un video de mi gata, tendrá críticas, y en el caso de los libros esas críticas son mucho más fuertes porque, de cierta forma, le das a las personas un pedacito de ti, algo más personal.

Pero creo que, pues todas las personas que crean arte saben que eso no se puede evitar, aquello que guardas en tu interior lo tienes que sacar de alguna manera y a mí no solamente me gusta sacarlo sino también compartirlo, porque también esto me sirve para conectar con otros.

¿Has tenido críticas por ser una creadora de contenido que también publica libros? ¿Qué opinas de que exista ese pensamiento de que no pueden coexistir mutuamente estos dos mundos?

Hasta la fecha hay muchas personas que dicen “No se merece publicar nada porque es Youtuber”, o “lo que va a sacar no estará bueno”, entonces algunas personas ya asumen que no les van a gustar mis libros por el hecho de que subo videos.

Creo que de eso no me puedo escapar. Sin embargo, creo que ahora el internet ha crecido mucho, ya hay muchísimo más espacio y ya la gente se ha acostumbrado a que habrá un espacio para todos, y que pueden existir creadores de contenido que escriben libros, así como gente que participa en películas sin ser actores o gente que quiere escribir algo sin ser escritores.

En mi caso, aunque me gusta subir videos, mi carrera de escritura es mi pasión, y es lo que quiero hacer cuando ya esté viejita y ya ni siquiera pueda prender la cámara.

¿Qué opinas de las personas que afirman que Youtube evita que las personas lean, o que se trata de un medio de entretenimiento que reemplaza otros más “sanos” como la lectura?

Yo creo que Youtube es más que nada un reemplazo para la televisión. No creo que sea un reemplazo para los libros.

Lo que creo que sucede es que algunas personas no siempre saben que leer puede ser también una actividad divertida. hay este grupo de personas que dicen que la lectura solo debe de ser las obras clásicas o solo debe ser eso que te dejé bien cansado después de leerlo. Y no digo que no es importante, lo es ya que amplía nuestra cultura, pero se olvidan de que el leer puede llegar a ser muy divertido.

Viendo en retrospectiva tu carrera de youtuber y de escritora, con sus altas y bajas ¿Qué has aprendido de toda esa experiencia?

Es difícil porque son muchas cosas, pero más que nada, aprendí que cada uno tiene su propio camino y a sus propios tiempos. A veces me pasaba que me comparaba con otros en un sentido negativo, al pensar que no era tan buena como el resto o que no lo iba a hacer bien.

Y creo que uno mismo va acomodando el camino que a uno le toca, además de que los momentos malos no son para siempre, y son espacios en donde uno va a crecer. El hecho de estar vivo quiere decir que aún hay esperanza de hacer lo que uno quiera y que valga la pena.

¿Qué les puedes decir a las personas que te ven y están interesadas en ser escritores, o que quieran hacerlo pero que no sepan donde iniciar?

Que esas personas ya son escritores, aunque no tengan nada publicado, no tienen que pelear por llamarse así.

Creo que, si yo pude hacerlo, no veo por qué alguien no podría. Yo no me considero una súper humana o una cosa extraordinaria. Y siempre les digo que, si hay algo que quieren alcanzar y ven que alguien más lo hizo, quiere decir que ellos también pueden.

Porque todos tenemos las mismas habilidades, así que los exhorto a que se animen y saquen aquello que anhelan.

Siempre me alguien llega conmigo y me comenta que también escribe siempre les digo que ya quiero que leer lo que van a sacar en el futuro, porque estoy segura que lo van a hacer.