Ranferí Aguilar, integrante de Alux Nahual se casa con la escritora Jessica Masaya en una boda nada convencional

Uno de los momentos más emotivos fueron los votos que compartieron entre sí. “…Ahora comprendo que el verdadero amor fluye y nosotros no somos una pareja convencional. Nos vamos a casar casi 16 años de tener un hijo, en medio de una pandemia mundial, frente a un grupo pequeño, pero transmitiendo en redes sociales, además es una fecha que significa mucho para el país y nuestros ideales, así somos nosotros”…expresó la escritora recordando otros momentos que han vivido juntos.

Mientras Ranferí, que pertenece a la banda Alux Nahual con más de 40 años de trayectoria, expresó un mensaje sobre el amor que tiene hacia ella y también habló sobre el arte que Jessica ha plasmado en sus libros y de cuánto le admira.

En otras oportunidades la pareja ha compartido que Jessica era seguidora de Alux Nahual y así conoció a Ranferí.

Durante el evento Ranferí Aguilar escribió una canción especial para Jessica, “como una bala pérdida entraste en mi vida…confieso que ni yo sabía que ya no existía el calor en mi pecho …que tu me incendiaste por dentro y por fuera. Hoy he venido a decirte ya no hay secretos, quiero gritar tu nombre a los cuatro vientos”, es parte de la letra escrita para este evento especial.

Para finalizar, el hijo de la pareja, Manuel también cantó para los recién casados.