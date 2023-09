Rauw Alejandro en Guatemala: Fecha y precios de las entradas para el concierto que dará en el país con su gira “Saturno World Tour 2023”

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, indicó en el comunicado que publicó el artista en sus redes sociales.

El cantante de Saturno y Lejos del cielo, se despidió se Rosalía con una canción. Hayami Hana fue su último lanzamiento y en este deja entrevar su dolor y frustración por el fin de su relación.

“Yo seré muchas cosas pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder”, “las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos” y “Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da por volver, hoy te dejo de escribir, no de querer”, son algunas frases que se escuchan en la canción.

Rauw Alejandro en Guatemala 2023

Sin duda, el romanticismo también estará presente en el concierto de Rauw Alejandro. El artista puertorriqueño estará en Guatemala el próximo 13 de octubre con su gira Saturno World Tour 2023.

Gracias a Asa Promotions, los fanáticos del puertorriqueño podrán corear junto a Alejandro sus más recientes éxitos en la Explanada Cayalá. El artista invitado será Jabbawockeez.

Cuánto cuestan las entradas

El evento contará con cinco localidades, las cuales se dividen entre gradas, pie y mesas. Las entradas se pueden comprar en www.ticketasa.gt.

Gradas – Q390 + Q75 (Service fee)

– Q390 + Q75 (Service fee) Saturno (VIP de pie) – Q690 + Q100 (Service fee)

– Q690 + Q100 (Service fee) Mesas platinum – Q990 + Q150 (Service fee)

– Q990 + Q150 (Service fee) Mesas Black – Q1290 + Q200 (Service fee)

– Q1290 + Q200 (Service fee) Mesas Amex – Q1590 + Q200 (Service fee)

El service fee es un cobro o tarifa de servicio de la empresa que vende los boletos.