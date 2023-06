Rauw Alejandro en Guatemala: Qué se sabe de su concierto

Desde algunos meses atrás la promotora empezó a colocar emojis de “Saturno” danto a entender la llegada del cantante, sin embargo, por fin se confirmó la información.

En un afiche que la promotora coloco en sus redes se confirma la presentación del puertorriqueño, sin embargo, se desconoce la fecha de presentación.

Aunque la información que se tiene de la publicación es escasa, se sabe que dentro de su gira visitará nuestro país.

Dentro de las canciones más famosas del cantante se encuentran “El efecto”, “Desesperados”, “Ron cola” y “Todo de ti”.

Rauw se ha convertido en un exponente del género urbano y R&B, además es prometido de la galardonada cantante española Rosalía.

HERE WE GO!!! 🛸🪐

¡Ra Ra Ra Rauuuuw Próximamente en Guatemala!

Saturno World Tour 2023 viene en camino 🛸 pic.twitter.com/G7380LHwYl

— Asa Promotions & PR (@asa_promotions) June 26, 2023