Repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Aunque se ha mencionado la posible muerte a causa de problema cardíaco y sin signos de violencia, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Julián Figueroa pasaba por un cuadro de depresión severa.

Era cantante y compositor, así como actor. Participó en 2015 en el programa Como dice el dicho y también se ha presentado en otras telenovelas.

Su última participación en la actuación fue a lado de Gabriel Soto en la telenovela Mi camino es amarte.

Julián Figueroa desde el 2017 estaba casado con la modelo y actriz Ime Garza-Tuñón, con quien tenía un hijo. Hace cerca de medio año publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para su esposa “No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo”.

Infante también comenta que el joven había heredado una propiedad de Joan Sebastian. “No especulemos por la causa de muerte y estoy seguro que es un gran dolor para Maribel Guardia”, expresa el periodista.

La Asociación Nacional de Intérpretes publicó una esquela por la muerte del cantante. Al mensaje se han unido otros artistas y famosos quienes están dando sus muestras de condolencias.

La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Julián Figueroa. Actor y cantante, ha lanzado varios álbumes, entre ellos “Julián Figueroa y su banda”. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/tCwODrZk5j — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) April 10, 2023

Apenas un día antes de su fallecimiento, el sábado 8 de abril, el joven artista publicó un mensaje recordando que en esa fecha se cumplían ocho años de la muerte de su padre.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, decía en un mensaje emotivo para su padre y en la que se mira una fotografía juntos y él todavía siendo un niño.

Infobae reporta que Julián Figueroa es el tercer hijo de Joan Sebastian que ha fallecido. El primero fue Trigo de Jesús Figueroa, quien fue asesinado en agosto de 2006 por uno de los fans del “Rey del Jaripeo”. En 2010, Juan Sebastián Figueroa González murió en Cuernavaca, Morelos, a causa de un ataque armado.