Retrasan nuevo juicio contra Harvey Weinstein hasta enero de 2025

Weisntein, de 72 años, compareció hoy en la corte criminal de Manhattan en una audiencia en la que el juez Curtis Farber aceptó la propuesta de la Fiscalía de sumar al caso una nueva acusación presentada en septiembre y mover la fecha de inicio del nuevo proceso judicial, según CBS.

“No puedo decir que estemos sorprendidos por la decisión del juez de consolidar el caso antiguo y el nuevo, pero estamos un poco decepcionados“, indicó el abogado defensor de Weinstein, Arthur Aidala, quien pidió que el juicio comience en marzo o abril, a lo que la Fiscalía no se opuso.

El juez Farber fijó la próxima audiencia para el 29 de enero.

El productor de ‘Pulp Fiction’ fue condenado en 2020 a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual tras un juicio histórico para el movimiento contra los abusos sexuales #MeToo, pero este pasado abril ganó una apelación para anularlo argumentando errores procesales.

Ambas partes habían acordado ya la repetición del juicio que dio lugar a esa condena anulada, pero en septiembre recibió una nueva acusación de abuso sexual contra una mujer a la que presuntamente le practicó sexo oral a la fuerza en un hotel de Manhattan en 2006, que no ha sido identificada.

El fundador de la productora Miramax se declaró no culpable, como en los casos anteriores, y asegura que todos los encuentros fueron consensuados.

