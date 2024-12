Ricardo Arjona experimenta con la IA y publica entrevista en la que comparte anécdotas de su trayectoria y nuevos datos de “SECO”

Ricardo Arjona continúa interactuando con sus seguidores en redes sociales y este jueves 19 de diciembre publicó una nueva entrevista en su canal oficial de YouTube en la que contó varias anécdotas de su trayectoria y dio más pistas de las canciones que incluirá en SECO, su nuevo álbum de estudio.

En días anteriores, el cantautor guatemalteco difundió varios clips cortos en los que anticipó sobre la entrevista y provocó la reacción de sus admiradores.

“¿Quién entrevistó a SECO?”, cuestionó el artista nacional y algunos de sus seguidores intentaron adivinar. Sin embargo, todo se reveló el pasado martes 17 de diciembre debido a que el material se compartió en Mundo Arjona, una plataforma que, según el cantautor guatemalteco, la integra su equipo de trabajo, que conecta con cómplices y que ofrece experiencias únicas e inolvidables.

A través de una membresía mensual de US$7.99 (Q61.51), el fan puede ingresar a la web mundoarjona.com o a la aplicación y conocer detalles anticipados y gozar de experiencias distintas por estar suscrito.

Según datos oficiales, una membresía de Mundo Arjona ofrece prioridad de compra en eventos inolvidables, acceso a preventa de experiencias únicas, posibilidad de adquirir tickets de cortesía sujetos a disponibilidad, y descuentos exclusivos en mercadería oficial, entre otros.

En la actualidad, el fan con una membresía de Mundo Arjona ha tenido la oportunidad de ver y escuchar de forma anticipada el material que el cantautor nacional ha publicado para promocionar SECO, su nueva producción discográfica.

La entrevista

Este jueves 19 de diciembre, Ricardo Arjona publicó en su canal de YouTube la entrevista de una hora en la que reveló intimidades, contó anécdotas de su trayectoria y dio nuevos detalles de los temas que incluirá en SECO.

En una nueva muestra de que el músico nacional continúa explorando la Inteligencia Artificial (IA), publicó un video en el que sigue conectado con esta tecnología.

El pasado 15 de noviembre, Arjona publicó Hablando conmigo, un video de 16 minutos en los que incluyó una conversación con su versión de niño, mostró anécdotas de su infancia y adolescencia, el vínculo con su núcleo familiar, los momentos por los que pasó debido a complicaciones de salud, su resiliencia y algunos detalles de su nuevo disco.

Este jueves 19 de diciembre, difundió para todo público, un clip de una hora en el que respondió preguntas en otra entrevista en la que usó la IA.

“Quiero declararme a disposición para intentar esta entrevista, que posiblemente logre sacar de mí las cosas que no sacaron todas las entrevistas a lo largo de mi vida”, dijo Arjona.

“Son muchos años de carrera, y el concepto que hoy tengo de lo que es una entrevista como tal, está lo suficientemente claro como para que, desde hace algunos años atrás, haya tomado la decisión de no hacerlo más”, explicó Arjona al comienzo del video.

De acuerdo con el músico guatemalteco, las entrevistas deberían estar prohibidas para artistas que cuenten con más de 15 años de trayectoria.

“Me parece que es un ejercicio que debe de ser obligatorio para la gente que está lanzándose los primeros cinco años, y después de quince o veinte años de carrera debería ser prohibido, porque a lo que le obligan a hacer entrevistas después de quince o veinte años de carrera, prácticamente lo lanzan a un vacío de repetición en el que el elemento que va a aparecer tarde o temprano es el aburrimiento, el aburrimiento propio y el aburrimiento del que pregunta y, por supuesto, el peor aburrimiento de todos, que es el aburrimiento de lo que recibe en la entrevista”, indicó.

La entrevista sorprendió a sus admiradores, quienes reaccionaron en redes sociales y en YouTube.

"La miré ayer en Mundo Arjona. Aquí estoy otra y otra vez. Su música me ha ayudado en muchos casos de mi vida”, “Me enamoré de tu música a mis 12 años. Hoy, a mis 44, sigo más enamorada”, “Gracias por mantener tu estilo y esencia en este mundo tan loco. Me encanta toda tu música. Eres grande” y “Me encanta, siempre lo he admirado no solo por su música, sus letras e historias, sino por su originalidad desde su personalidad”, fueron algunos de los comentarios que compartieron sus seguidores.

Según Arjona, al tratar huir de las entrevistas, confesó que en algunas ocasiones mintió en sus respuestas.

“Debo confesarle que pasé aproximadamente 15 años de mi carrera mintiendo en las entrevistas. Pero mentira sin ninguna malicia, mentira como un ejercicio para entretenerme, ¿no? Porque cuando me preguntaban cuáles habían sido mis inicios, lo había dicho tantas veces que me parecía muy cansado volverlo a decir. Entonces, me inventaba otra historia. No faltó quién se informó un poquito y me decía, pero eso no fue lo que dijiste la otra vez”, agregó el cantautor guatemalteco, quien continuó revelando detalles de algunas de sus composiciones anteriores, anécdotas de su trayectoria y varias curiosidades.

Los nuevos detalles de “SECO”

Durante el video de una hora, Arjona incluyó más detalles de las canciones que incluirá en SECO, su nuevo álbum de estudio cuyo lanzamiento está programado para el viernes 17 de enero del 2025.

El pasado 22 de noviembre, el cantautor guatemalteco publicó las primeras tres canciones de SECO, un disco en el que aborda temas como el paso del tiempo, la vulnerabilidad y la resiliencia.

Despacio que hay prisa, Todo termina y Nirvana, fueron los temas que sirvieron como primera mirada de su nueva producción discográfica y días después, Arjona recordó que sus admiradores fueron cómplices en ese lanzamiento.

Según información compartida por su sello Metamorfosis, se puso a disposición la lista con los 12 títulos de las canciones y los admiradores los eligieron a través de las redes sociales, guiados únicamente por el nombre.

Portada del álbum "SECO", de Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Tras su difusión, Arjona dijo que Todo termina es una canción de casi siete minutos que fue escrita durante una recuperación hospitalaria y que es una carta reflexiva y cruda que dedica a sus hijos.

En esta nueva entrevista Arjona demostró que esa canción puede conmover incluso a la IA y que sin duda es uno de los temas que más conmueven de todos los que ha escrito.

“Conmueve a mis hijos cuando se las mostré, que fueron los primeros, y la mayoría de gente tiene una sensación especial con esta canción … Podría ser la canción que no me escribió mi papá, pero que tenía ganas de escribírmela, como para decirme más o menos qué era lo que podía llegar a pasarme, y la canción que yo le escribí a mis hijos como para decirles más o menos por dónde pensaba yo que iba a ir la cosa”, dijo Arjona.

“Es la canción que se escribe a base de puros momentos lo que puede llegar a ser un pasaje, la película de nuestra propia vida. Cuando escribí Todo termina, sabía que tenía un disco, y yo sabía que tenía un disco importante, por lo menos en el mundo y en el universo mío”, agregó.

En ocasiones anteriores, Arjona reveló el título de las 12 canciones que incluirá en SECO y dijo que Mujer sería uno de los temas especiales porque tiene mucho que ver con Adria, su hija mayor.

Además, esa canción se promocionará con un videoclip oficial y marcará el debut de Arjona como director.

El pasado 6 de diciembre, Metamorfosis confirmó que el músico guatemalteco se encuentra entusiasmado con el trabajo de su nuevo álbum. Además, dijo que recientemente viajó a México para producir tres videoclips, entre ellos el de Mujer.

De acuerdo con el sello, Mujer incluirá una enorme sorpresa. Además, Arjona manifestó su gran emoción y el cuidado que está poniendo en cada detalle para este video y esta canción, que sin duda será de las más importantes del proyecto SECO.

En la entrevista difundida este 19 de diciembre, el cantautor guatemalteco dio más detalles de esa pieza.

“Mujer es la fotografía de lo que es el gremio femenino en los ojos de un tipo que lo que tuvo cerca fue, sin duda, muy distinto de lo que tuvo cerca mucha otra gente”, dijo Arjona.

“Mi madre no fue una mujer débil. No, no, no, no. Mi madre era exactamente lo contrario…. Lo que quiere decir que mi visión acerca de la mujer es una mujer que sabe defenderse y ocupar un lugar, y darse el lugar que ella cree que se merece”, dijo el artista nacional.

Según Arjona, Mujer cuenta la historia de una niña que va generando, con los propios accidentes de la vida típica de una mujer, una fortaleza y va conformando una personalidad que la hacen dueña de los pasos y de la tierra que pisa.

“Aparece mucha gente en esta canción. Sin duda mi madre, algunas tías pasan por ahí, alguna gente que yo conozco, sin duda mi compañera de hoy, sin duda Adria, mi hija aparecen ahí como el personaje femenino que yo creo que es el que tiene que alzar una bandera, no porque las alzan las demás, sino porque es su propia bandera”, agregó. Durante una hora, Arjona dio más detalles de SECO, la nueva producción discográfica que esperan con ansias sus admiradores.