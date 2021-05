Ricardo Arjona recuerda a “Doña Mimi” y saluda a todas las madres en su día

Ricardo Arjona junto a su mamá, Nohemí Morales "Doña Mimi", durante una actividad en Guatemala en diciembre de 2012. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en Guatemala, una fecha en la que muchas personas aprovechan para enviar cariñosos mensajes, dar regalos y compartir con ese ser amado.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona compartió este domingo 9 de mayo, un menaje especial acompañado de un video en su cuenta de Instagram y recordó la canción que compuso en honor de su madre, Nohemí Morales “Doña Mimi”, quien falleció a los 78 años el 4 de diciembre de 2013.

“Mi novia se me está poniendo vieja. Dedicada a Doña Mimi, donde quiera que se encuentre y a todas las madres en su día y siempre”, fue el mensaje que compartió Arjona.

El video que compartió el artista guatemalteco pertenece a Hecho a la Antigua, el concierto streaming que ofreció el 10 de abril último.

Durante ese show con el que saldó su cuenta pendiente con la ciudad colonial, Arjona contó una anécdota de Mi novia se me está poniendo vieja, tema que dejó de interpretar en directo desde la partida de “Doña Mimi”. Sin embargo, en ese concierto la interpretó con una versión especial.

“Mi madre escuchó esa canción una sola vez en su vida y después, cada vez que la ponían la mandaba a apagar con una razón muy saludable, porque decía que no le gustaba escucharla porque me hace llorar”, dijo Arjona la noche del 10 de abril durante Hecho a la Antigua.

Durante esa velada Arjona confesó que cuando falleció su mamá, esa canción no la interpretó en sus conciertos y explicó los motivos.

“Ella no la escuchaba e intenté cantarla después de que ella se fue y me costaba mucho trabajo. Hoy por primera vez la intentaré hacer de nuevo, ya se me comenzó a trabar la lengua, pero voy a intentarlo”, agregó el cantautor guatemalteco e interpretó una versión especial desde Antigua Guatemala del tema Mi novia se me está poniendo vieja.

Las reacciones

Aunque esa canción se escuchó durante el concierto streaming Hecho a la Antigua, los usuarios de redes sociales reaccionaron a la publicación del artista y recordaron lo especial que son las madres. Además, reconocieron la misión de Ricardo Arjona, al entender que su ser amado ya no está a su lado.

“Doña Mini está muy orgullosa del maravilloso hijo que tuvo”, “Muy dura para escuchar esa canción. No hay forma de no llorar es increíble”, “Siempre me hace llorar, aunque mi viejita está viva y que Dios le dé larga vida”, y “Grande, grande hermano, saludos desde Venezuela. Hace unos años la compartí a mi mamá estando en presente y solo me salían las lágrimas a verla e interpretarla con tus letras. Y ahora que no está solo recuerdo esos gestos qué le hice a mi mamá con tus letras en esta canción. Y me pasa lo mismo que a ti al no poder escucharla compra sin llorarla en buenos recuerdos. Gracias”, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas agregaron a la publicación del cantautor guatemalteco.