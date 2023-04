Ricardo O’Farrill y la controversia en redes sociales tras su polémico live (los famosos del stand up y la boda de Mau Nieto)

A través de su cuenta de Instagram, O’Farrill realizó un live (transmisión en vivo) y habló de reconocidas figuras del Stand Up, tras su molestia por un conflicto que surgió en la boda de Mau Nieto.

Durante la transmisión, O’Farrill habló de figuras como Daniel Sosa, Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto, entre otros.

De acuerdo con las declaraciones de O’Farrill, en la boda fue agredido por Sosa, a quien también lo acusó de haberlo amenazado de muerte. Además, dijo que tomará acciones legales.

O’Farrill también señaló a Sosa y a Mau Nieto de haber drogado a una mujer. Mientras que de Sofia Niño de Rivera indicó que su conducta es prepotente, grosera que trata mal a las personas que trabajan con ella y la tildó de infiel tras revelar que engaña a su esposo Jorge.

En la misma transmisión O’Farrill se lanzó contra Alex Fernández y Diego Zanassi, a quienes tachó de envidiosos, mientras que a Isabel Fernández también la señaló de infiel.

A mi no me gusta el chisme, me encanta. Aquí les traigo un poco más de lo que está pasando con Richie O’Farrill y el stand up en México, ya hasta Franco Escamilla salió embarrado. Dicen que Ricardo O’Farrill, es como el Alfredo Adame del stand up, sea o no el chisme esta bueno. pic.twitter.com/gsFvqz55kA

— La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) April 24, 2023