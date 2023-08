Rick Harrison, de “El Precio de la Historia”, revela su secreto a los emprendedores guatemaltecos

Niños, adolescentes y adultos esperaban en Cayalá desde algunas horas antes que empezara la actividad y tenían la ilusión de tomarse fotos y hablar con el destacado personaje.

Antes de empezar la jornada, en una entrevista a Prensa Libre, Harrison expresó que estaba contento de visitar Guatemala. “Me gusta Guatemala por su historia milenaria y una de las cosas increibles es su gente, amo a las personas y a la gente de Guatemala”, dijo, mientras aclaró que tiene curiosidad de conocer Antigua Guatemala.

Al preguntarle cuál ha sido su éxito en el negocio Gold & Silver Pawn y qué quería decirle a los emprendedores guatemaltecos expresó: “mi consejo es que cuando quieras abrir un negocio planifiques y también te atrevas a arriesgar y entender que fracasar es la mejor parte de aprender. El que no ha fracasado no ha aprendido y el que ha fracasado ha aprendido, ganado y puede continuar…es parte del proceso”, dijo.

Su negocio y programa de televisión fue dificil de emprender, su padre le dijo que nunca tendría un programa de televisión. “¡Rick, nunca tendrás un maldito programa de televisión!”,pero Rick nunca se dio por vencido.

“Me tomó cuatro años llegar a tener un espacio en televisión y no fue fácil lanzar esta serie. Por fin, History Channel me dijo que sí y nunca me imagine que la gente estuviera interesada en ver a tres gordos vendiendo y comprando productos, pero lo que me encanta es que después de más de 15 años estamos hablando de más de 24 temporadas, casi 400 episodios, llegar a 135 países y más de 34 idiomas, me llena de agradecimiento y orgullo ser parte de la historia y History Channel con esta exitosa serie en toda América Latina”, agregó.

Desde su llegada se han publicado algunos videos relacionados con las diferentes experiencias que el invitado está teniendo en el país. Una de las visitas que hizo el pasado viernes 11 fue en el Mercado de Artesarías en la zona 13.

Antes del evento estadounidense dueño de Gold & Silver Pawn Shop, invitó a sus seguidores guatemaltecos para que llegaran a compartir con él este próximo sábado 12 de agosto durante la tarde en Ciudad Cayalá. El vídeo fue compartido además junto con una bandera animada de Guatemala.

El mismo 11 de agosto a través de la cuenta en Twitter de la Superintendencia Administración Tributaria (SAT), se publicó un vídeo de Harrison en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, siguiendo una conversación donde también se hace un guiño a la frase “No lo sé Rick, parece falso”.

¡Hey! Esto no es falso, la Declaración Jurada Regional de Viajero Electrónica es toda una realidad y puedes llenarla ¡fácil y rápido! ✈️ Rick bienvenido a Guatemala 🇬🇹@GoldSilverPawn @HistoryLatam pic.twitter.com/raaeMysMPx — SAT Guatemala (@SATGT) August 11, 2023

Así comenzó la historia

Gold & Silver Pawn ha estado en el negocio desde 1988. La página oficial del lugar comparte que esta idea fue del marinero retirado de la Armada, Richard B. Harrison, (papá de Harrison) ampliamente conocido como “El Viejo” y quien falleció en 2018.

“Empacó con su familia y se mudó de San Diego a la “tierra de la leche y la miel”, Las Vegas, en 1980. Abrió una tienda de monedas, pero su hijo Rick tenía otros planes… una casa de empeño. El único problema era que la ciudad de Las Vegas había decidido que no se emitirían licencias de empeño hasta que la ciudad alcanzara una población de 250 mil habitantes, una cifra bastante dificil de alcanzar.

Después de años de monitorear a la población, por fin llegaron a esa cifra y de inmediato se fue al Ayuntamiento y recibió una de las primeras licencias de empeño emitidas en Las Vegas en años.

Rick sabía que no podía competir directamente con las cadenas de empeño corporativas a nivel nacional, por lo que buscó especializarse. Utilizando su conocimiento enciclopédico obtenido de una vida de lectura voraz, pudo detectar el valor en rarezas, antigüedades, artefactos históricos, arte y similares.

El negocio adquirió un poco de reputación como ese lugar peculiar en Las Vegas Boulevard donde podías encontrar Rembrandts, una espada samurái de 400 años o un anillo de campeonato de super bowl con incrustaciones de diamantes.

Rick siempre había buscado cualquier tipo de exposición en los medios para la tienda, noticias locales, programas de televisión por cable, entre otros Y lo hizo pensar en lo genial que sería tener un programa de televisión.

Finalmente consiguió un equipo de producciones de Leftfield para filmar un episodio de prueba utilizado para vender la idea a los ejecutivos de televisión. Había un problema, solo podían filmar los sábados y un personaje crucial tenía los fines de semana libres, El Viejo.

Rick le rogó a su padre que fuera a la tienda en su día libre para filmar, pero el anciano no se lo permitió al principio.

El día que vendieron la idea en History Channel fue frustrante, se arruinó el aparato de DVD y tuvieron que prestar uno en el lugar, fueron preguntando en las oficinas quién podía ayudarles. Al quien toma las decisiones le encantó y así empezó el proceso.

Hoy los episodios de Pawn Stars o El precio de la Historia suma cientos y el negocio es más grande que nunca. Hasta 3 mil personas visitan la tienda todos los días, lo que nos convierte en una de las principales atracciones turísticas de Las Vegas.

Al final de sus días, Rick, papá “el Viejo”, tomando un sorbo de su café de la mañana, mirando a una fila de fanáticos que esperaban para entrar a la tienda, le decía a Rick… “Sabes, conseguir este programa de televisión fue la mejor idea que he tenido”.

History Fest

Karlos Rodas Roldán, gerente de Entertainment Networks S.A. y representante de History para centroamérica, comparte que la iniciativa nació en la región. Este proyecto se desprende de otro que empezó en 2022 con base en el proyecto Desafio a la parrilla.

Para 2023 nace History Fest e involucrar al talento como la venida de Rick Harrison quien tendrá interacción en un concepto llamado marcas que hacen historia y que se relacionan con parrilla, moda, turismo, cultura, historia de la electrificación en Guatemala, entre otras.

En la tarde se tendrá marimba, el ballet folklórico, el baile garífuna, entre otras actividades. La entrada es gratuita y terminará a las 21:00 horas.