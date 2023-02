Rihanna participará en la próxima edición de los Premios Oscar

Rihanna. 'Lift Me Up.' LIVE at the 95th Oscars. Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/5JYuRrf7Hi — The Academy (@TheAcademy) February 23, 2023

El esperado tema

Durante la próxima entrega de los Oscar la cantante barbadense Rihanna interpretará el tema “Lift Me Up”, que forma parte de la banda sonora de la cinta Black Panther: Wakanda Forever, misma que está nominada en la categoría a ‘Mejor Canción‘ en esta edición.

En dicha contienda se enfrentará a temas como “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick, “Naatu Naatu” de RRR, “This Is Life” de Everything Everywhere All at Once y “Applause” de Tell It Like a Woman.

El detrás de “Lift Me Up”

En el diseño sonoro de “Lift Me Up” participaron Rihanna, la cantante nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwig Göransson. La letra de la misma obra es un trabajo del director estadounidense Ryan Coogler y de la misma Tems.

Además, se ha confirmado que el tema interpretado por la princesa del R&B se creó como parte de un homenaje a Chadwick Boseman, quien personificó al rey T’Challa para la primera entrega de Black Panther y falleció a los 43 años en agosto de 2020.

De acuerdo con la Academia de Hollywood, Rihanna no será la única artista que se presentará en la próxima edición de los Oscar, pues en los siguientes días revelarán el nombre de los artistas que se unirá a ella.

* En alianza con Forbes México