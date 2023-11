Roberto Palazuelos cuenta que intentó conquistar a Paulina Rubio

“Estaba enamorado de la Pau”, dijo Palazuelos y contó que intentó darle un tierno detalle romántico, pero ella nunca le hizo caso.

“Me dio la quemada de mi vida más fuerte”, contó. Estaba tan ilusionado por la cantante que intentó demostrarle su cariño de la forma más romántica y pensó en escribirle una carta pero luego decidió grabarle un cassette.

Roberto estaba tan inspirado aquella noche que creía asegurado el amor de Paulina: “lo que siento yo desde que te vi la primera vez…”

Sin embargo su amor nunca sucedió y fue esta una de las primeras veces que tuvo que afrontar que una mujer le rompiera el corazón.

El actor contó que con ese cassette vivió la peor vergüenza de su vida, ya que durante una reunión con sus amigos, de repente se para la música y oye la grabación que decía: “Pau te amo”.

Al ver como todos se burlaban de él se sintió muy apenado pues no podía creer que Paulina al recibir el obsequio de Palazuelos le hiciera esa broma con sus amigos que estaban ahí todos muertos de la risa.

“No sabía dónde meterme, mientras todo mundo reía a carcajadas”, contó.

Aunque Paulina y Roberto nunca fueron pareja tuvieron una gran amistad.

El actor ha sido fotografiado con varias novias y es reconocido por enamorar a las mujeres más bellas. Sin embargo, sostiene que prefiere disfrutar de su soltería.

En el pasado estuvo casado con Yadira Garza, se convirtió en padre de un varón y cuenta que actualmente mantiene una buena relación con ella y ha forjado una amistad que con el paso del tiempo ha mejorado.

Palazuelos dice que la separación ha sido lo más adecuado pues el matrimonio no es algo que le interese de nuevo. “Duré 13 años casado y no me gustó. Hay gente a la que le gusta el matrimonio y hay gente que no, a mí no me gustó. Como que todo se vuelve muy monótono, no me gusta sentirme que soy propiedad de nadie”, dijo.

Sin embargo, a sus 56 años todavía sueña con ser papá de una niña. El actor y empresario reveló que congeló su esperma con la intención de tener en algún momento una hija de ojos azules.

