Romeo Santos promociona “Fórmula vol. 3”: El nuevo álbum del “Rey de la bachata” que incluye colaboraciones con Rosalía, Christian Nodal y Justin Timberlake

El primer sencillo de esa producción, aclamado por la crítica, Sus huellas, fue lanzado a principios de este año y debutó en el puesto número 1 del listado “Latin Airplay” de Billboard. Además, recibió certificación 2x platino en Estados Unidos y recibió elogios de The New York Times, The Fader y Rolling Stone.

El nuevo álbum incluye varias características repletas de estrellas, incluyendo Rosalía (El pañuelo), Justin Timberlake (Sin fin), Christian Nodal (Me extraño), una introducción de la comediante Katt Williams y la voz de los tres hijos de Romeo.

El álbum viene acompañado del estreno del video de Sin fin junto a Justin Timberlake. La canción es una fusión de los ritmos contemporáneos de la bachata de Romeo y la voz conmovedora y los sonidos pop de Timberlake.

El clip fue dirigido por Emil Nava y reunió a las dos superestrellas globales en Los Ángeles y da vida a la letra con la presencia estelar de ambos. Asimismo, muestra a los artistas mientras bailan al ritmo de esta prometedora pop-bachata.

Según el comunicado, el nuevo álbum llega en un momento emocionante para Romeo Santos, quien recientemente apareció en la portada de Billboard y participará en la Semana de la Música Latina de Billboard en Miami a finales de este mes. Romeo apareció en la edición “Hot” de Rolling Stone el julio pasado, y a principios de este verano, se hizo cargo de Rockefeller Plaza para el CITI Summer Concert Series del TODAY Show.

Con 17 Premios Billboard de la Música Latina, 8 Premio Lo Nuestro, 2 Premios Juventud, 4 Récords Mundiales Guinness, y 2 Latin American Music Awards, entre otros, Romeo Santos reina como el Rey de la Bachata.

Ha colaborado con artistas como Drake, Usher, Nicki Minaj, Enrique Iglesias, Pitbull y Lil Wayne, y tuvo 3 álbumes #1 consecutivos con Fórmula Vol 1, Fórmula Vol 2 y Golden.

Ha vendido más de 223 millones de sencillos y más de 24 millones de discos en todo el mundo.

Fórmula Vol. 1 y Fórmula Vol. 2 son también los álbumes más vendidos en la historia para un artista latino de Sony, con Fórmula Vol. 2 certificado 27X multi-platino, el nivel de certificación más alto para un álbum de un artista masculino latino.

Un Supermán musical

A diferencia de Utopía, su disco anterior, en Fórmula Vol.3 no hay coqueteos con lo urbano. El artista explicó en una entrevista con la revista Billboard que “hay muchos artistas buenísimos en esos géneros. Yo no quería distraer de la bachata y el merengue”.

“La bachata me necesita. Me tenía que poner la capa de Superman para defender a mi cultura”, agregó. Para esa defensa tiene varios aliados, entre los que se destaca Rosalía, con quien canta El Pañuelo.

En el merengue 15,550 Noches, su icónica voz se acompaña con las de leyendas del género como Toño Rosario, Rubby Pérez y Fernandito Villalona.

Me extraño es el tema que interpreta con Christian Nodal, una fusión con la que preparan un video especial.