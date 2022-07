Roquero hasta el final: Johnny Depp publica álbum y emprende gira tras su tormentoso juicio con Amber Heard

El álbum incluye canciones de John Lennon (Isolation), de Marvin Gaye (What’s going on) o de Velvet Underground (Venus in furs).

También hay espacio para canciones originales, como This is a song for miss Hedy Lamarr, en la que Depp rinde homenaje a la estrella del cine hollywoodiense.

Aunque ganó el juicio contra su exmujer, Depp parece seguir meditando amargamente sobre la condición humana, al cantar que ya no cree en sus congéneres y describir a Lamarr como una mujer “borrada por el mismo mundo que hizo de ella una estrella”.

Hedy Lamarr fue una actriz de origen austriaco que triunfó en Hollywood, pero fue también una destacada inventora, que colaboró con el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Depp y Heard sacaron todos sus trapos sucios durante la seis semanas que duró su juicio, que desde el primer día se convirtió en un espectáculo televisivo.

El jurado acabó repartiendo culpas, pero la sentencia otorgó al actor de Piratas del Caribe US$10 millones como indemnización, mientras que Heard solo obtuvo US$2 millones.

La actriz de Aquaman, que se presentó durante el juicio como una víctima de violencia conyugal, prometió seguir batallando, pero su primera apelación fue desechada recientemente.

Roquero hasta el final

El rock no es una novedad en la vida de Johnny Depp, más bien al contrario. El ahora actor multimillonario ha contado en más de una ocasión que empezó en la industria del espectáculo con la idea de convertirse en guitarrista.

Formó parte de un grupo, Bad Boys (luego reconvertidos en The Kids) y hasta llegó a ser telonero de Iggy Pop, pero luego el propio Depp confesó que se dejó convencer por el actor Nicolas Cage para convertirse también en intérprete.

Con los años ha ido entrando y saliendo de la escena musical. Su grupo Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry (guitarrista de Aerosmith) ha tocado en directo en numerosas ocasiones.

Beck y Depp se conocieron en 2016 gracias a su afición compartida por “los coches y las guitarras”.

“Cuando Johnny y yo empezamos a tocar juntos, (…) tuvimos la sensación de que teníamos de nuevo 18 años. Así que ese fue el título del álbum”, explicó recientemente Beck.

Además de la gira, Depp volverá a los platós este verano. Encarnará al rey francés Luis XV bajo la dirección de la actriz francesa Maïwenn. La película gira en torno a la relación del monarca con su amante la condesa du Barry. El rodaje durará en principio tres meses, y tendrá lugar en Versailles.