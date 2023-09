Rosalía comparte su día a día en redes tras su ruptura con Rauw Alejandro (y la foto que levanta sospechas de una posible reconciliación)

La cantante española compartió el pasado 7 de septiembre en Instagram varias fotografías en donde se observa las diferentes actividades que lleva a cabo, aunque no mencionó nada sobre su expareja.

Son diez las fotografías que compartió Rosalía en Instagram, en donde la primera se trata de una selfie que la cantante se tomó dentro de un vehículo, mientras que la segunda se observa una cama con una guitarra eléctrica y varios libros.

Las demás fotografías muestran diferentes objetos y lugares, como un helado, un saco de boxeo, una maleta, etc.

Además, se pueden apreciar otras cosas como un atardecer, y cómo la cantante anda a caballo por el campo.

En lo que respecta a Rosalía, hay varias fotos de ella, una mientras sube unas escaleras con ropa deportiva y otra en donde tiene líneas azules en el rostro.

Rosalía no escribió nada en la publicación, únicamente una secuencia de emojis.

La publicación de la cantante lleva actualmente más de 3 millones de reacciones.

A pesar de que la cantante no hace mención a su ruptura amorosa en la publicación, muchos comentarios decían que Rosalía llevó a cabo varias actividades para despejar su mente y no no pensar demasiado en su expareja.

¿Posible reconciliación?

A raíz de estas publicaciones, en concreto de una fotografía, se ha especulado que Rosalía y Rauw Alejandro habrían regresado.

Se trata de la segunda fotografías, en donde se observan varios objetos en la supuesta cama de Rosalía.

Entre todos los objetos, sobresale un libro con tapa de color rojo con amarillo.

Muchos seguidores aseguran que ese libro es el mismo que se observa en una historia de Instagram de Rauw Alejandro, el cual lo lee a bordo de un avión.

Es el mismo libro WTFFFF? pic.twitter.com/vmm2qWhQH0 — K (@liliettttt) September 8, 2023

Por ello, muchos especulan que la pareja ha regresado. Motivos por los que se observa el mismo libro en las publicaciones de ambos cantantes.