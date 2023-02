Rosalía gana el Grammy a mejor álbum latino alternativo por “Motomami”

No es el primer Grammy anglosajón para la cantante que también se adjudicó el premio en la misma categoría en 2020, un año en el que además fue nominada como mejor nueva artista.

Rosalía también opta al gramófono que reconoce al mejor video musical de formato largo por “Motomami (Tik Tok Live Performance)” en esta edición.

No obstante, el éxito comercial de su disco “Motomami” hacía presagiar que en noviembre podía colarse en las nominaciones a álbum del año, una de las categorías principales, algo que no acabó ocurriendo para decepción de gran parte de la crítica y el público.

Más si cabe después de que fuera una de las grandes triunfadoras en los últimos Grammy Latinos, al llevarse cuatro gramófonos en los apartados de mejor ingeniería de grabación, mejor diseño de empaque, mejor álbum de música alternativa y la joya de la corona: mejor álbum del año por “Motomami”.

El hueco que dejó Rosalía como representante hispana en la categoría de mejor álbum del año en esta 65ª de los Grammy estadounidenses, lo ocupó el puertorriqueño Bad Bunny con “Un Verano Sin Ti”.

El también conocido como “Conejo Malo” hizo historia al ser el primer artista en ser finalista en dicho apartado con una producción íntegramente en español.

La 65ª entrega de los Grammy se está desarrollando este domingo en el Crypto.com Arena, recinto conocido por ser la casa donde juegan sus partidos los equipos de baloncesto Los Angeles Lakers y también Los Angeles Clippers.

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen los Grammy, la Academia de la Grabación divide su ceremonia en dos partes: una pregala, que no se televisa y donde se entregan la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar más entrada la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.

Viola Davis se une al grupo de artistas “EGOT” tras ganar un Grammy

La actriz estadounidense Viola Davis ganó este domingo un Grammy en la categoría a mejor álbum hablado y gracias a dicho reconocimiento se ha convertido en un miembro más del selecto grupo de los “EGOT”, artistas que han conseguido un Emmy, un Óscar, un Grammy y un Tony.

Esta es la primera vez que la actriz había sido nominada a un premio de la Academia de la Grabación y salió triunfadora gracias a su narración en el audiolibro “Finding me”.

Los Grammy, que reconocen a las mejores composiciones y grabaciones musicales producidas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, también reconocen las grabaciones habladas.

Davis, de 57 años, se hizo con el Óscar de mejor actriz de reparto en 2017 por su trabajo en “Fences” y el premio Emmy lo obtuvo por su actuación en la serie “How To Get Away With Murder”.

Ha ganado dos veces un Tony, que reconoce lo mejor del teatro, por sus interpretaciones en trabajos como “King Hedley II” y “Fences”.

La actriz recibió su premio en la pregala de los Grammy, que tras dos años de celebraciones inusuales por la pandemia, regresaron este domingo a la normalidad en su sede en Los Ángeles.

En esta 65ª edición, la cantante estadounidense Beyoncé se perfila como la protagonista de la noche al ser la más nominada con nueve menciones y artistas como Kendrick Lamar, Adele y Harry Styles también figuran entre los favoritos.