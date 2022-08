“Ruge o espera a ser devorado”: Daniel Habif ofrecerá una conferencia en Guatemala para conocer los miedos y aprender a desmantelarlos o disminuirlos

También ha creado talleres, seminarios y experiencias transformacionales para Compañías Nacionales, Universidades y Preparatorias en todo LATAM.

Habif promociona su gira Ruge y el sábado 27 de agosto brindará una nueva conferencia en Guatemala, en el Forum Majadas, a partir de las 19.45 horas.

De acuerdo con Habif, Guatemala es uno de los países que aprecia y que espera proyectar nueva visión a sus ciudadanos.

La seguridad en el escenario

De acuerdo con Daniel, el objetivo de sus mensajes durante cada conferencia es demostrar lo mejor de cada persona.

“Soy alguien que se sube al escenario sin juicios precipitados y eso me permite conectar con la gente”, afirmó Habif.

“La autenticidad arrasa. Soy alguien que busca presentarse sin velos, presento mis mezquindades y les dejo ver mis grietas. También encamino a las personas a que se observen no cómo están hoy sino cómo pueden llegar a transformarse”, agregó el conferencista.

Según Daniel, algo fundamental durante sus conferencias es demostrar las capacidades y virtudes del ser humano.

“Debemos de aprender a corregir siempre desde el amor. Además, muchos de nosotros solemos preocuparnos por ver los errores de los demás, en lugar de analizar nuestras conductas y nuestros errores y complicaciones. Eso me permite tratar de sacar lo mejor de cada ser humano y demostrar que todos tenemos virtudes que pueden renacer si las regamos con amor y con ternura”, añadió Habif.

Ruge: la conferencia para conocer los miedos y aprender a desmantelarlos o disminuirlos

De acuerdo con Daniel Habif, el miedo predomina en todo momento y en su conferencia Ruge, dará información para que los asistentes aprendan a sacarle provecho.

“Cuando la motivación se acaba, la disciplina la enciende. Los miedos pueden ser miles y en diferentes categorías e intensidades. Sin embargo, el miedo se puede convertir en sombra o en esa herramienta de construcción. Además, no es malo tener miedo, quien diga que no le tiene miedo a nada, es probable que tampoco ame nada”, indicó Habif.

El conferencista dijo que se debe de aprender a balancear y eso se convierte en un reto constante debido a que el miedo nos imposibilita, pero debemos abordarlo conocer herramientas para desmantelarlo.

“Con la conferencia de Ruge es precisamente una visita a esas dimensiones psicológicas, biológicas y espirituales de aquellos miedos que nos persiguen y aprender a desmantelarlos o mínimamente disminuirlos, saber cómo utilizarlos a nuestro favor”, dijo Daniel.

“Yo no creo en esa utopía de la felicidad de lunes a domingo. Vivir es un talento que hay que aprender a pulir todos los días porque todos los días es un mundo mutante que cambia de forma tan veloz, que uno debe de aprender a anticiparse a las cosas. Estamos en un mundo que te quiere aceptar tal y cómo no eres, entonces este reto es descubrir quien eres, luego ser quien eres y aceptar quién eres, pues es un acto revolucionario en la actualidad, y por eso hago este tipo de mensajes, para que juntos con las personas que acuden podamos tejer un nuevo horizonte”, agregó Habif.

De acuerdo con el conferencista, el miedo siempre está cargado de futuro y aprender a vivir en el presente es algo bien complejo porque el presente pesa mucho.

“A todos nos llega ese momento, donde no queda otra más, que tomar la decisión que determinará todo nuestro destino. Hay lecciones históricas en estos últimos años y nos necesitaremos más fuertes, más ágiles y más valientes. ¡Estamos de vuelta! Rotos por fuera, pero de una sola pieza por dentro. ¡Ruge o espera a ser devorado!”, afirmó Daniel Habif.

La cita

Daniel Habif se presentará el sábado 27 de agosto, a las 19.45 horas, en el Forum Majadas.

Mensaje para los guatemaltecos

“No se pierdan por favor esta conferencia. Les aseguro que les va a otorgar un sinfín de rutas y nuevos caminos. No mi camino, sino ustedes mismos van a adquirir un arsenal de armas para reencontrar esa brújula que les permita llegar a sus propias expectativas, a sus propios sueños. Ojalá me den la oportunidad de servirles y de hacerles pasar un momento bonito, lleno de risas, también de lágrimas, pero un momento extraordinario y que se den la oportunidad de renovar la mente, ampliar opiniones, debatir. Ojalá me den la oportunidad y les aseguro de que intentaré que salgan mejor de cómo llegaron”, indicó Habif.