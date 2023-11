Russell Brand: actor y cómico británico es acusado por una actriz de supuesta agresión sexual en 2010

Russell rechazó estas acusaciones en su país de origen, al alegar que sus relaciones siempre fueron “consentidas”.

Según el relato de las mujeres, las agresiones se produjeron entre 2006 y 2013, cuando Brand, conocido como el exesposo de la cantante Katy Perry, se encontraba en el apogeo de su fama trabajando como presentador de las cadenas BBC Radio 2 y Channel 4 y actuaba en películas de Hollywood.

En Nueva York, la denuncia fue presentada por una mujer anónima conocida por la justicia estadounidense como “Jane Doe”, quien alega que el 7 de julio de 2010 “estaba trabajando en el set de la película ‘Arthur’ cuando el actor principal Russell Brand me agredió sexualmente”.

“Jane Doe” dijo que Brand había aparecido intoxicado, “olía a alcohol y llevaba una botella de vodka en el set”.

