Días antes de su presentación el 13 de abril en el programa Saturday Night Live, el actor estadounidense Ryan Gosling fue invitado a The Tonight Show, conducido por el comediante Jimmy Fallon, quien entrevistó a Gosling y comenzó preguntándole sobre su presentación del tema I'm Just Ken durante los Premios Óscar 2024.

Cuando el conductor le preguntó si aceptó de inmediato cuando la Academia le pidió que interpretara la canción original de la película Barbie durante la ceremonia, Gosling respondió que su respuesta fue un “no” rotundo.

A pesar de su indecisión al principio, Gosling ofreció al público una actuación inmensa acompañado por el legendario guitarrista Slash y otros artistas como Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir y Scott Evans.

La presentación recibió elogios generalizados tanto en las redes sociales como en la prensa. Durante el show del pasado 10 de marzo en el Teatro Dolby, Ryan Gosling cantó la misma canción que interpretó en Barbie y lució un traje rosa como un sombrero de vaquero.

Antes de los Oscar, Gosling había expresado su disposición a interpretar el papel de Ken en la película, motivado por sus hijas, Esmeralda y Amanda quienes son seguidoras de Barbie.

Por otro lado, durante la entrevista con Jimmy Fallon, el actor explicó que la presentación de los Oscar pudo "haber salido mal" de muchas maneras.

Antes de la premiación del 10 de marzo, Ryan Gosling había confirmado al medio Variety que estaba "dispuesto" a interpretar I’m Just Ken si se lo pedían. No obstante, como le dijo a Jimmy Fallon, al principio dijo que no.

“Quizás sea demasiado arriesgado que lo haga. No sé cómo funcionaría eso, pero estoy abierto a ello”, dijo Gosling a Variety.

Aunque al inicio estaba inseguro, el show de los Premios Oscar logró deslumbrar considerando que el actor se acompañó de unos 62 hombres que interpretaban a Ken.