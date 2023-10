“Saber”: La canción que Gaby Moreno compuso para “Radical”, la nueva película de Eugenio Derbez

En ese mismo mes, la Academia Latina de la Grabación presentó a los nominados para la 24 entrega de los Latin Grammy, cuya ceremonia se llevará a cabo el 16 de noviembre en la ciudad española de Sevilla, en Andalucía, y la artista guatemalteca destacó en las postulaciones.

Gaby está nominada en dos categorías; Mejor álbum de música latina para niños por el disco Cantando Juntos que produjo con el proyecto infantil Zona Neón, cuyo propósito busca apoyar a la niñez en su bienestar y desarrollo, y en Mejor Álbum Tropical Tradicional debido a que, el álbum Vida de Omara Portuondo fue producido por ella.

Siempre en septiembre, Moreno se unió al equipo profesional de béisbol Los Ángeles Dodgers y celebró la Noche de la herencia guatemalteca, junto al actor Arturo Castro y el grupo Radio Viejo.

Además, el miércoles 18 de octubre, la cantante, compositora y productora nacional fue invitada a la Casa Blanca por su trayectoria musical y participó en una actividad para conmemorar la herencia hispana en la que ofreció un recital con el que deleitó a los asistentes.

La canción para Radical, la nueva película de Eugenio Derbez

En la actualidad, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez promociona Radical, una película ambienta en 2011 en Matamoros, Tamaulipas, México, uno de los estados más violentos de ese país.

El filme proyecta lo que viven los ciudadanos en un punto álgido de la “guerra contra el narcotráfico” y Derbez le da vida a un maestro que intenta por todos los medios que sus alumnos logren aprender.

Según información oficial, en un pueblo fronterizo mexicano plagado de negligencia, corrupción y violencia, un maestro frustrado (Eugenio Derbez) prueba un nuevo método radical para despertar la curiosidad y el potencial de sus alumnos.

Radical, es una película que está basada en un artículo periodístico publicado en la revista Wired y fue dirigida por Christopher Zalla. Además, el filme fue galardonado con el Premio Favorito del Festival de Sundance de 2023.

Radical se estrena este jueves 19 de octubre en México y Gaby Moreno compuso Saber, una canción especial para esta producción.

Saber fue escrita por Gaby Moreno en 2022 y es una canción que compuso específicamente para la película. Además, será el tema que se escuche al final de la cinta al momento en que aparezcan los créditos.

La producción estuvo a cargo de Pascual Reyes y Juan Pablo Villa, los compositores de la banda sonora de Radical.

Esta es la segunda ocasión que Gaby Moreno trabaja en películas de Eugenio Derbez. La primera vez compuso A Song in My Heart, tema que trabajó especialmente para The Valet, filme que se estrenó en mayo de 2022.

Con A Song in My Heart, Moreno estuvo nominada este año en en los premios Guild Of Music Supervisors, en la categoría Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película.

Fragmentos de la letra de la canción Saber

Como llama que agita el viento

es la arena que va subiendo

la dolencia que cura el tiempo

y el saber, saber, saber, saber…

El sol saldrá al amanecer

Como el ángel del destino

o la piedra en el camino

es mi voz, mi luz, mi latido

y el saber, saber, saber, saber…

El sol saldrá al amanecer