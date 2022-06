“Sácalos y págales lo de su boleto”: Le lanzan hielos a Christian Nodal durante un concierto en Bolivia (los abucheos y la llegada tarde)

Mientras todo parecía marchar en orden, el show del viernes 17 tuvo sus complicaciones.

Según datos que circulan en medios locales, unidos a videos que se viralizaron en redes sociales, el intérprete de Adiós Amor y Botella tras botella se enojó por la reacción de un grupo de asistentes en el Estadio Real Santa Cruz, Bolivia.

De acuerdo con las evidencias, el cantante mexicano no la pasó nada bien con algunos admiradores debido a que lo abuchearon y le lanzaron hielos por salir a cantar tarde.

Nodal vivió momentos de tensión debido a que ese día enfrentó algunos problemas con los organizadores y varios asistentes.

El cantante mexicano mostró su molestia, fue enérgico con las personas que le lanzaron hielos y pidió que los expulsaran del recinto.

“Sácalos a la chin**** y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, dijo Nodal a los organizadores.

El cantante mexicano también se mostró satisfecho con las personas que lo apoyaron y comprendieron. Sin embargo, ese no fue el único trago amargo que vivió el artista mexicano. El domingo 19 tenía programado un concierto en el estadio Rafael Mendoza en La Paz, pero horas antes de lo previsto, la compañía JG Music publicó un comunicado e indicó que se canceló la presentación debido al “incumplimiento del contrato”.

