SAG Awards 2023: ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’ es la máxima ganadora de la premiación

Los SAG Awards se han caracterizado por reconocer actuaciones individuales y grupales (elencos), y no se enfocan en temas de producción como lo hacen otras premiaciones de la época.

Para fines de la presente edición, la gala fue transmitida a través del canal de YouTube de Netflix, a manera de alianza.

Más allá de su forma de emisión, el evento hizo hincapié nuevamente en resaltar la profesión de los actores. Al principio del evento, varios intérpretes como Jamie Lee Curtis o Janelle James compartieron su experiencia en el mundo del séptimo arte y las razones por las que se habían decidio actuar.

La celebración estuvo modulada por un tono cómico, el cual se dejó ver en la presentación de las distintas categorías e interludios donde se presentaban clips de películas estrenadas durante el 2022.

Una de las más grandes distinciones de la noche fue, sin lugar a dudas, la mayor cantidad de premios que logró obtener el filme Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, que narra la historia de una familia china viviendo en Estados Unidos, y cuyos miembros son presentados en una narrativa multidimensional en la que se teje la fantasía, la aventura, el drama y la comedia.



La película logró hacerse con cuatro premios: Mejor Actriz de Reparto, que galardonó a Jamie Lee Curtis; Mejor Actor de Reparto, para Ke Huy Quan; Mejor Actriz Principal para Michelle Yeoh; así como Mejor Reparto.

Al momento de subir al escenario para recibir el galardón a Mejor Reparto, hablaron las mencionadas actrices y actor, pero sobre todo destacaron las palabras del intérprete James Hong de 94 años quien actúa como padre de Evelyn Wang, personaje principal del filme.

El actor de origen chino hizo énfasis en la visibilización de las actuaciones asiáticas en Hollywood, e incluso inició su discurso hablando en mandarín. “Lo dije así por si esto se está transmitiendo en Hong Kong”, bromeó el actor quien aseguró que llevaba más de 69 años en la industria del cine.

Además, Hong contó cómo durante sus primeros años en las películas era común que varios productores contrataran actores a quienes les alargaban los ojos “con cinta” para hacerlos parecer asiáticos. “Lo hacían porque creían que los asiáticos no eran buenos actuando, pero ¡Véannos ahora!”, exclamó el veterano intérprete.

An awesome moment where his fellow cast-mates honored him, and deservedly so. Give it up for the titan that is James Hong! #SAGAwards2023 #EverythingEverywhereAllAtOnce #JamesHong pic.twitter.com/RWAzJmXqUI

— SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023