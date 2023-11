Salón de la Fama del Rock and Roll: estos fueron los músicos galardonados en la ceremonia hecha en Brooklyn

Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin recibirán los premios a la excelencia musical del Salón. Mientras que DJ Kool Herc y Link Wray serán incluidos como “influencias” y el fallecido creador de “Soul Train,” Don Cornelius, recibirá honores como profesional de la industria que no actúa.

El Salón de la Fama con sede en Cleveland (que encuesta a más de mil artistas musicales, historiadores y miembros de la industria para seleccionar a las nuevas leyendas) rendirá homenaje a los galardonados en el Barclays Center de Brooklyn.

Desde hace algún tiempo la institución ha definido el “rock” más en términos de espíritu que de género, con la inclusión de una serie de estrellas del rap, el pop, el R&B y el country.

Join us in celebrating the timeless music of @GeorgeMichael ❤️ @carrieunderwood honors the late, great singer with this beautiful, emotional cover of "One More Try".

Stream #RockHall2023 NOW on @DisneyPlus and listen live on @AppleMusic 1! pic.twitter.com/Z0lP3hA3Ag — Rock Hall (@rockhall) November 4, 2023

Elliott será la primera mujer del hip-hop (un género en constante evolución que este año celebra su 50 aniversario) que entra a este panteón de la música. La rapera de “Lose Control” y “Get Ur Freak On” pasó el corte en su primer año de elegibilidad.

Los miembros del Salón de la Fama son elegibles 25 años después de su primer lanzamiento comercial.

.@ChakaKhan recalls being so impressed hearing @jsullivanmusic's lyrics for the first time and brings out Rufus bandmate #TonyMaiden as she accepts her Induction into the Rock & Roll Hall of Fame.

Stream #RockHall2023 NOW on @DisneyPlus!

📷: Getty Images / Rock Hall pic.twitter.com/8m9wlXDSEV — Rock Hall (@rockhall) November 4, 2023

La estrella del rap Queen Latifah será la encargada de presentar a Elliott, quien dijo que este homenaje es “una bendición” en una entrevista con el programa de ABC “Good Morning America”.

Bush, en cambio, dijo el viernes que “no podrá asistir” sin especificar una razón y agregando que “para mí el verdadero honor es saber que ustedes sienten que lo merezco”.

"I was a kid who dreamed rock & roll, who pored over album covers…I found my identity in the lyrics of the songs that I was sure were written for me" – @SherylCrow #RockHall2023

Stream #RockHall2023 NOW on @DisneyPlus!

📷: Getty Images / Rock Hall pic.twitter.com/zqjpQ6bK2E — Rock Hall (@rockhall) November 4, 2023

“Estoy completamente impresionada por este gran honor, un premio que se sitúa en el gran corazón de la industria de la música estadounidense”, añadió Bush en su sitio web.

El Salón de la Fama del Rock and Roll es uno de los pilares de la industria musical que, como la Academia de la Grabación que organiza los Grammy, se esfuerza en los últimos años por renovar su imagen, largamente criticada por ser demasiado masculina y blanca.

Check out @blkfootwhtfoot's favorite @MissyElliott song! Plus, she shares her greatest memory of the legendary artist. Stream #RockHall2023 TONIGHT, LIVE at 8p ET on @DisneyPlus! pic.twitter.com/My1gCzYI6Y — Rock Hall (@rockhall) November 3, 2023

El presidente del Salón de la Fama, John Sykes, subrayó la inclusión femenina, incluyendo a Bush, Elliott o Crow este año. “Tenemos que hacerlo mejor, pero estamos avanzando“, indicó.