Sam Asghari pedirá manutención a Britney Spears luego de su divorcio

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Toxic” y “Baby One More Time” compartió el pasado 18 de agosto un vídeo donde aparece bailando en la sala de su casa y que se acompaña de un texto en el que asegura haberse sorprendido con el final de la relación.

“Como todos saben, Hesam (aludiendo a su ex-pareja) y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente”, compartió.

Al lado de las declaraciones de Spears, también se dio a conocer la postura de Ashgari. De acuerdo con distintos medios de comunicación, a través de documentos judiciales solicita a su ex-pareja manutención conyugal y el pago de honorarios para los abogados que contratará para el divorcio.

En la documentación también se ha revelado que el modelo y el actor argumenta que hay diferencias irreconciliables por lo que esto justifica una razón de separación.

El documento que Ashgari firmó establece que intentará obtener apoyo financiero de Spears así como le impedirá que ella pueda recibir un beneficio de él.

Brandon Cohen, representante legal de Sam Ashgari, aseguró: “Nunca se ha dirigido ninguna intención negativa hacia ella y nunca se hará. Sam siempre la ha apoyado y siempre la apoyará”.