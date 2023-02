Sam Smith: El look extravagante con el que el cantante llegó a los Brit Awards 2023

“Es probable que durante su desfile de graduación, el diseñador de la India, Harikrishnan, nunca imaginó que Sam Smith estaría portando, dos años después, una de sus creaciones inflables”, dice la prestigiosa revista.

Se recuerda que el diseñador emergente graduado del London College of Fashion también fue viral su pasarela debut con sus diseños de pantalones inflables en el 2022.

Los modelos de este diseñador oscilan entre €800 (Q6 mil) hasta €2 mil (Q20 mil), según referencia de su página oficial.

El pasado fin de semana Sam Smith y Kim Petras se llevaron un premio Grammy por Unholy, en esa ocasión el artista vistió en un traje rojo impresionante. En esta ocasión Smith también estaba nominado en dos categorías, pero no se llevó ninguno de los premios, aunque sin duda será el más recordado.

En esta gala también Harry Styles, el gran gandor del Grammy como Mejor álbum del año cambió los colores de esa fiesta de la música que lució en esa ocasión por un traje negro acampanado, que presenta una gran flor.

En los Brit Awards ganó como Artista del año y As it was fue la canción de año. Un nuevo triunfo para el artista.

En estos premios Beyoncé, con Break My Soul, se llevó la canción internacional del año y también fue ganadora en la categoría de artista internacional; David Getta fue el productor del año.