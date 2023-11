Samuel Escobar, el primer artista guatemalteco en exponer en el Museo del Prado y del Louvre, recibirá el premio “Internacional Botticelli” en Italia

Seis meses después, Escobar se convirtió en el primer connacional en exponer sus obras en el Museo del Prado. En esta ocasión la serie fue Re-nacer, con la que exploró una nueva estructuración como individuo.

El 20 de octubre el artista guatemalteco regresó al Louvre, para presentar la serie Reminiscencia, que hace alusión al concepto de Reminiscencias de Platón. Esta temática surge del análisis de por qué hacer hiperrealismo (estilo de pintura que realiza Escobar).

“Mediante un autoanálisis traté de ver la realidad desde la óptica de la consciencia y no desde el sentido biológico. Me sumergí en un riguroso proceso de deconstrucción de mis verdades, tanto de índole genealógica y de la conciencia, hasta la deconstrucción de conformación técnico-práctica”, explicó Escobar.

“Por ello, el concepto de hiperrealismo se transforma, ya que me sirve únicamente a nivel filosófico donde voy más allá de la realidad y compongo a partir de lo que mi mente puede proponer como un rebote de la persistencia de la razón sobre la poesía”, añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Escobar de Vallar (@samuel_escob)

La serie está conformada por 30 piezas, de las cuales 15 se expusieron en la galería Sattchi, de Londres. “Las obras que estuvieron en el Louvre tendrán su certificación, ya que el museo me lo otorgó porque consideran que mi trabajo es lo que se estará apreciando en los próximos siglos en los museos del mundo. Eso fue muy satisfactorio”, comentó el artista.

Escobar recibirá el “nobel” del arte

El premio Botticelli es un galardón organizado por los críticos del arte, comisarios y editores de revistas internacionales de Arte, que busca reconocer a grandes maestros del arte. Es uno de los reconocimientos más importantes que otorga la ciudad de Florencia, Italia.

Lea también | El guatemalteco que viajó a México para buscar nuevas oportunidades y ha sido videógrafo de artistas internacionales

El también llamado “nobel del arte”, marca un hito en la carrera de los artistas galardonados, pues se convierte en una plataforma para dar a conocer sus proyectos en otros escenarios del arte y la cultura mundial.

“Fui seleccionado y premiado con el International Prize Botticelli. La selección de los artistas premiados ha corrido a cargo de un jurado constituido por críticos y comisarios de arte quienes, con la concesión de este prestigioso galardón, otorgan su reconocimiento a la obra y trayectoria de creadores destacados de diversos países del mundo y disciplinas artísticas: pintores, escultores y músicos”, comenta Escobar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Escobar de Vallar (@samuel_escob)

Es uno de los premios de arte más prestigiosos del viejo continente, otorgado en el corazón de Florencia a aquellos artistas que se destacaron por su investigación artística y estilística. La ceremonia se llevará a cabo el 20 de enero, en los salones del Palazzo Borghese de Florencia, Italia.

Mención honorífica en el “Galardón a las Artes Torres García”

En el 2022, Escobar participó en ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España. Además de ser la puerta para exponer en el Museo de Louvre, fue la llave para que el comité curatorial de Imaginarte Art Gallery, de Barcelona, y quienes son los organizadores del Premio Galardón a las Artes Torres García, conocieran su trabajo.

“El comité curatorial me escribió y me contó que desde esa exposición en ARCOmadrid le siguieron los pasos a mi trabajo. Vieron la evolución y celeridad de cómo he desarrollado mi arte en la escena internacional. Entonces, les pareció que era un candidato idóneo para ser nominado al galardón a las artes. Eso fue lo que me comentó Victoria de la Serna, fundadora y directora de la galería”, relata Escobar.

La premiación se realizó el viernes 6 de octubre y, aunque no ganó el premio, recibió una mención honorífica, lo que representó publicaciones en medios de comunicación españoles.

El Galardón anual Torres García es un reconocimiento a aquellos individuos y organizaciones que han demostrado un compromiso excepcional y profesionalidad en su desempeño diario. Samuel Escobar fue el primer guatemalteco en estar nominado en la categoría pintura.