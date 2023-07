Santiago Cruz en Guatemala 2023: El artista colombiano ofrecerá un concierto en el país y le cantará a la nostalgia, los recuerdos y la memoria

El artista colombiano ofrecerá un concierto en Guatemala y previo a ese espectáculo habló con Prensa libre, contó detalles de su reciente producción y de lo que tiene previsto hacer durante el show en el país.

“Nueve evoca la nostalgia vista desde diferentes ángulos de la vida y el amor; el ser humano es una fábrica permanente de recuerdos, y de la gestión emocional que se haga de ellos, depende si se convierten en tierra fértil para mirar hacia adelante o, por el contrario, se vuelven trampas de arena movediza que no dejan avanzar”, dijo Santiago Cruz.

“Estoy disfrutando del proceso de la gira, de lo que ha sido la salida de este nuevo disco y poder compartirlo en directo, así como lleno de ilusión por volver a Guatemala, un país que se caracteriza por su gente, la cual me ha tratado con mucho cariño desde la primera vez que llegué”, dijo Cruz quien promociona el álbum nueve.

El álbum

Nueve fue grabado en dos sesiones en el estudio El Desierto, a las afueras de ciudad de México; la primera fue en abril y la segunda en agosto, ambas en el 2022. El disco incluye nueve canciones y en la producción participó Juan Pablo Vega, productor musical que quiso regresar al protagonismo del sonido de banda y ayudó a que contara con una sonoridad más viva, de músicos tocando cada uno su instrumento, una característica relevante en tiempos de samplers y bancos de sonidos.

De acuerdo con Santiago Cruz, musicalmente, Nueve es un álbum que tiene influencias variadas, que van desde el pop country y blues, por artistas como Marcus King, Foy Vance, o Nathaniel Rateliff, hasta Mumford & Sons, llegando al bolero de Julio Jaramillo o al aire de son conocido como Yambú, al estilo de Rubén Blades.

El álbum cuenta con temas como Hay una grieta en el cielo, Porque yo te quise, Casi, El gran teatro, 1,200 kilómetros, La segunda mitad, Después de la tormenta, Para volverte en recuerdo y La canción para el fin del mundo.

Según Cruz, Nueve es una producción muy minimalista, con algunas excepciones como La canción para el fin del mundo que tiene un final épico con un arreglo de cuerdas imponente.

“Nueve es un paso más, pero no simplemente un disco más. Es un disco muy cuidado, es un disco muy maduro, es un disco muy vivo. Es un álbum muy romántico, en el sentido más amplio de la palabra. Es un álbum reflexivo, narrativo, nostálgico. Un disco que llega en un momento muy especial para mí, con una sensación de volver a respirar después de la tormenta. Hablo de recuerdos, de duelos, de apegos y de renuncias”, agregó el músico colombiano.

Cuando será el concierto de Santiago Cruz en Guatemala

El cantante y compositor colombiano Santiago Cruz ofrecerá un concierto en Guatemala que formará parte de la gira Después de la tormenta tour.

El artista se presentará el sábado 15 de julio, a las 20 horas, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las localidades disponibles serán Balcón II (Q390), Balcón I y Palcos (Q490) y Platea Central y Lateral (Q690) y las entradas se pueden adquirir a través de TodoTicket.

Santiago Cruz y su vínculo con Guatemala

“Varios de los conciertos más especiales los he hecho en este país y uno de los lugares más lindos que recuerdo es La Ermita de la Santa Cruz, Antigua Guatemala”, dijo el artista colombiano quien se ha presentado en la ciudad colonial y en algunos recintos de la capital.

Santiago recordó que su vínculo con Guatemala es especial debido a que sus admiradores le han demostrado apoyo incondicional y en los momentos más difíciles han estado a su lado.

“Recuerdo un concierto en Tikal Futura de la ciudad de Guatemala, fue muy especial porque esa noche estaba muy mal, tenía una afección vocal espantosa, me habían inyectado y salí al escenario sin saber si iba a poder cantar. Después de mucho trabajo terminé de interpretar la primera canción y le dije a los asistentes que esa noche me ponía en sus manos para poder llegar hasta el final. Ese fue uno de los conciertos más emocionantes porque la gente hizo eso, me llevó de su mano a lo largo del repertorio y valió la pena”, agregó.

En la actualidad Cruz promociona la gira Después de la tormenta tour con la que regresará al país para interpretar un repertorio de éxitos y temas de su reciente producción discográfica.

“Tengo entendido, por las fotos que he visto y por lo que me han comentado, que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es conocido como El Teatro y es un motivo de orgullo nacional, así qué para mí será un honor y también orgullo tocar ahí”, indicó el artista colombiano.

Santiago Cruz cuenta con un historial de reconocimientos dentro de los que se cuentan varias nominaciones a los premios Latin Grammy (Mejor Álbum Cantautor: 2010, Cruce de caminos, 2015 Equilibrio, 2017 Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios; Grabación del año: 2013 Desde Lejos.

Además, en el 2021 lanzó el libro Diciembre otra vez, y de acuerdo con el artista, la obra es un testimonio honesto y emotivo de la vida intensa y azarosa del cantante, Detrás de las canciones, de los conciertos, del estrellato y de inolvidables anécdotas hay una verdad menos glamurosa: la historia de un hombre que se ha enfrentado a los abismos que surgen con las adicciones, a frustraciones y pruebas difíciles, a situaciones que han llegado, incluso, a poner en riesgo su vida y la de su familia.

“Llegaré nuevamente a Guatemala y llevaré todo mi cariño, este cariño que crece y crece por ese país y por su gente que me hace sentir especial. Los invito a que asistan al Teatro Nacional porque llego con la ilusión de reencontrarme con ustedes para que cantemos juntos”, concluyó Cruz.