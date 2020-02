Sara Curruchich dará dos conciertos en México y prepara gira por Estados Unidos y Europa

La cantautora guatemalteca Sara Curruchich promociona su disco "Somos". (Prensa Libre: Keneth Cruz)

La cantante maya kaqchikel Sara Curruchich será parte de Tiempo de Mujeres, Festival por la Equidad de Género, edición 2020, que se realizará el 7 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Asimismo, el 8 de marzo ofrecerá un recital en El Foro del Tejedor, en la popular colonia Roma.

Con estos dos conciertos, la cantautora guatemalteca sigue con su gira Somos, que comenzó en Guatemala y El Salvador, y también la llevará a Estados Unidos y a Europa.

Actualmente también promociona Somos, su disco debut, el cual presentó en Guatemala en el 2019 y próximamente lanzará en España y Francia. El álbum es un tejido de 13 canciones dedicadas a la lucha por los derechos de las mujeres indígenas, los pueblos, la tierra y la diversidad del mundo.

Emoción y compromiso

Para Sara, presentar su música en México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, representa una responsabilidad muy grande. “Poder subirme a ese escenario me llena de emoción, alegría y esperanza. También me hace reflexionar sobre la responsabilidad que tengo al compartir mensajes que representan la lucha de las mujeres de mi pueblo, de Guatemala”, dice.

La guatemalteca cantará en el mismo escenario donde actuarán la artista chilena Mon Laferte y la intérprete chilena-francesa Ana Tijoux, quienes también serán parte de Tiempo de Mujeres, Festival por la Equidad de Género.

La cantante nacional afirma que aprovechará el espacio para agradecer a todas las mujeres indígenas que luchan por revitalizar la cultura y mantienen una resistencia por la defensa del territorio, el agua, las tierras, los derechos y la vida. “Con mis canciones, quiero rememorarlas y decirles que estamos acá, que seguimos resistiendo y no nos vamos a apagar”, agrega Curruchich.

Sara también utilizará como plataforma de protesta el escenario del Zócalo, al que asistirán cientos de personas, pues denunciará las muertes y las desapariciones de mujeres que han ocurrido México y Guatemala. Además, hará un llamado de atención a los sectores que no se han involucrado o se han mostrado indiferentes ante la problemática.

“Quiero que mis canciones sean un recordatorio de que estamos acá y nos estamos uniendo, porque ya no queremos caminar en la calle con miedo, porque ya no queremos que nos asesinen. No estamos solas y estamos juntas”, agrega la artista local.

Lanza video

Durante su estadía en México, Sara no dejará olvidado a su público guatemalteco, por lo que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lanzará el video de Ixoqi’, canción de su autoría y en la que colabora la cantante española Amparo Sánchez. Este tema es un tributo a las mujeres que generan cambios significativos en Guatemala y el mundo.

El video, dirigido por Chejo Enríquez (Arte Positivo), fue grabado en San Juan Comalapa, y en él aparecen mujeres que han hecho grandes aportes sobre la memoria histórica y la dignificación de los pueblos. En la producción también se le da voz a mujeres indígenas de Santa Catarina Palopó, Santa Teresa Comitancillo y San Lucas Tolimán que están dejando huella desde sus espacios y luchan por erradicar la violencia contra las mujeres.

En Estados Unidos

Luego de los conciertos en México, Sara regresará a Guatemala para preparar su gira por Los Ángeles, Estados Unidos, donde también se presentará en dos escenarios diferentes el 1 y el 2 de mayo. “Esta oportunidad me provoca dos sentires. Me da mucha esperanza encontrarme con personas de los pueblos originarios de Guatemala, pero también me hace pensar en las desigualdades en las que viven nuestras hermanas y nuestros hermanos, así como las razones por las que tuvieron que irse de nuestro país”, afirma.

Ante esto, Sara explica que su música también tiene un efecto sanador, por lo que en cada concierto mandará un mensaje contundente: “No los olvidamos y siempre los recordamos. Agradecemos el trabajo que hacen para mantener a su familia y a sus pueblos. Siempre los abrazamos y estamos con ustedes”.

Rumbo a Europa

En julio del 2019, Curruchich presentó en Guatemala su álbum debut Somos, el cual fue producido en España y Francia, con la colaboración de Amparo Sánchez (grupo Amparanoia) y bajo la dirección artística de Gambeat (bajista del grupo La Ventura Manu Chao).

Ahora, Sara volverá a Europa para lanzar su producción discográfica. “Estoy muy contenta porque regresamos a los países donde nació el disco. Este pequeño gran paso es muy simbólico porque podré hablar sobre nuestros antepasados, nuestros ancestros y la defensa de la tierra”, afirma.

Detalles de su trayectoria

Sara Curruchich nació en 1993 en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Su voz y su mensaje de amor, conciencia, respeto y defensa por la vida en todas sus formas, la han convertido en portadora de luz y esperanza para muchas mujeres y hombres. Estos son algunos detalles destacados de su carrera: