La cantautora maya kaqchikel Sara Curruchich y la artista francesa de origen guatemalteco Carmen María Vega unen sus voces en una nueva versión de “Sola ya no más”, en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer.

Las cantautoras, que compartirán escenario en el Café de la Danse (París, Francia) el próximo 30 de abril, presentan una nueva versión acústica de la canción Sola ya no más, la cual simboliza un canto de reconexión con las raíces.

“Es un honor muy grande colaborar con Carmen María Vega en una versión de Sola ya no más, porque siento que juntas podemos compartir nuestra voz y amplificar el mensaje de otras mujeres que también están buscando justicia. Es un testimonio cantado de lucha y de acompañamiento”, dijo Sara Curruchich.

Por su parte, Carmen María Vega explicó que es un tema importante para la libertad de las mujeres, especialmente de las mujeres de los pueblos indígenas, ya que todavía se sufre racismo y discriminación crónica. “La voz de Sara es relevante tanto en Guatemala como a nivel internacional. Admiro su voz, su valentía y todo lo que ha logrado a pesar de las barreras y la falta de apoyo para los artistas en Guatemala”, agregó.

De acuerdo con Carmen María Vega, la letra de la canción se vincula con la historia que padecieron ella y su madre biológica en 1985, ya que fue víctima de una adopción ilegal en Guatemala cuando apenas tenía 9 meses de nacida. “Esta composición es un abrazo para decir ‘nunca más’. Nunca más una mujer debe ser víctima de trata. Nunca más una niña debe ser vendida para una adopción”, dijo la cantautora francesa.

Según Sara Curruchich, colaborar con Carmen María Vega fue una experiencia excepcional y enriquecedora, pues la música rompió las barreras del idioma. “La música nos hizo sentirnos hermanas. Nos hizo sentirnos juntas. La historia personal de Carmen aporta una perspectiva valiosa. Uniendo nuestras voces hacemos un llamado a la lucha por la justicia, la dignidad, los derechos de las mujeres y nuestra memoria”, enfatizó la cantautora maya kaqchikel.

De acuerdo con Curruchich, esta es la primera vez que Carmen María Vega canta en español, lo cual representa un reencuentro con sus raíces. “Al ser víctima de tráfico infantil y después de que me adoptaron en Francia, nunca pude aprender y hablar bien el español. No me sentía legítima para cantar en este idioma, que debió haber sido mi idioma materno. Sin embargo, ahora estoy reconectada con mi historia y en paz con todo esto”, añadió.

Esta canción forma parte del proyecto Solas ya no más, el cual busca utilizar la música para alzar la voz y denunciar las problemáticas que afectan a las mujeres de los diferentes territorios. En el 2022 Sara Curruchich y la cantautora mexicana Vivir Quintana realizaron una gira y compartieron con varios colectivos de mujeres. Además, en noviembre del 2023 presentaron con una sesión en vivo de Sola ya no más y Canción sin miedo.

“El proyecto se ha convertido en un símbolo de solidaridad y empoderamiento para mujeres de distintos territorios. He creído siempre que, a pesar de la distancia, podemos hacer un acompañamiento a otras mujeres que están teniendo distintas luchas en sus territorios. Por eso, ver que este proyecto va creciendo y va llegando a más territorios es algo muy gratificante que nos da mucha fuerza. La música es una herramienta amorosa y poderosa para abordar temáticas de justicia”, finalizó Curruchich.

La nueva versión de Sola ya no más estará disponible en las diversas plataformas digitales desde las primeras horas del 15 de marzo. En YouTube también se lanzará un video de la sesión grabada en el mítico estudio parisino CBE.

Nuevas fechas de la gira de Sara Curruchich

La cantautora maya kaqchikel y Carmen María Vega también cantarán juntas en Francia, el 30 de abril en el Café de la Danse. Además, Curruchich extenderá la gira Mujer Indígena en Europa en las siguientes fechas.